Цей популярний засіб для ротової порожнини насправді шкодить кишківнику
Рідини для полоскання рота часто містять спирт, який може завдати шкоди здоров'ю. Вони знищують хороші бактерії та призводять до запалення в організмі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.
Чим шкодять рідини для полоскання рота
Спиртові рідини для полоскання рота призначені для знищення ротових патогенів, але вони також можуть впливати на корисні бактерії.
Алкоголь вбиває як "хороші", так і "погані" бактерії. Багато рідин для полоскання рота мають концентрацію спирту від 5% до 27%. Вони можуть порушити мікробіом порожнини рота, потенційно збільшуючи бактерії, такі як Fusobacterium nucleatum і Streptococcus anginosus, які пов’язані із захворюваннями ясен і певними типами раку.
Дієтолог Анджела Конегні розповіла, якщо бактерії потраплять у кишечник, то можуть порушити баланс кишкової мікробіоти та будуть сприяти запаленню.
Коли ви вживаєте алкоголь, то організм перетворює його на з’єднання ацетальдегід, яке класифікується як канцероген. Частина алкоголю, яку ви споживаєте, розщеплюється в печінці, а частина метаболізується в ротовій порожнині.
Як здоров'я порожнини рота впливає на загальний стан
Підтримка хорошого здоров’я порожнини рота допомагає зменшити ризик карієсу та захворювань ясен і сприяє загальному здоров’ю. Дослідження показують зв’язок між поганим здоров’ям порожнини рота та підвищеним ризиком хронічних захворювань, таких як хвороби серця та діабет.
Хороше здоров’я ротової порожнини, наприклад міцні зуби та відсутність захворювань ясен, дозволяє споживати більш різноманітну їжу.
Використання зубної нитки та чищення зубів після їжі та регулярні огляди у стоматолога підтримують здоров’я порожнини рота та здоров’я в цілому.
Інші поради щодо підтримки здорового кишечника
Можна підтримувати здоровий кишечник, змінивши дієту та спосіб життя:
- Збільште споживання клітковини: вона діє як їжа для "хороших" бактерій у кишечнику, підтримуючи здоровий мікробіом
- Включайте більше ферментованих продуктів: йогурт, кефір, кімчі, квашена капуста та чайний гриб містять пробіотики, сполуки, які підтримують здоров’я кишечника
- Регулярно займайтеся спортом: фізичні вправи впливають на імунні реакції, які також можуть позитивно змінити мікробіом кишечника
- Обмежте вживання алкоголю: він зменшує кількість корисних бактерій і призводячи до запалення
Раніше ми повідомляли, що станеться з зубами, якщо їх не чистити перед сном.
Читайте також про 5 речей, які пришвидшують виникнення карієсу.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.