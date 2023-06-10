Цей вірус передається статевим шляхом, часто не має симптомів, але дуже небезпечний

Один з небезпечних вірусів, що передається в тому числі статевим шляхом, часто не має симптомів, але може провокувати розвиток ракових пухлин, є вірус папіломи людини (ВПЛ).
Про це розповіла в Instagram лікар-гінеколог Лілія Левенець.
Папіломи, бородавки, кондиломи - різні утворення на шкірі викликаються папіломавірусами.
"Їх (ВПЛ. - Ред.) є багато підвидів, і в цій великій родині вірусів однозначно хтось страшніший, а хтось менш небезпечний", - зазначає лікарка.
Вірус папіломи людини - це захворювання, яке передається статевим, контактним шляхом.
Річ у тім, що ВПЛ може спричинити кілька видів раку, а не тільки папіломи, бородавки чи кондиломи.
"І заразитися ним можуть і жінки, і чоловіки і навіть немовлята при народженні", - додала Лілія Левенець.
ВПЛ викликає гострокінцеві, круглі, подовгасті, плоскі, "схожі на цвітну капусту" новоутвори на вульві, у вагіні, біля анусу, а іноді і в ротовій порожнині.
Важливо пам'ятати, що існують штами ВПО з високою онкогенністю, які сприяють розвитку раку шийки матки, раку вульви, прямої кишки та гортані. Це ВПЛ 16 і 18 типу.
А от віруси, що викликають шкірні новоутворення - такі, як папіломи чи кондиломи у зоні статевих органів та анусу найчастіше не є онкогенними.
Єдиним цивілізованим і доказовим методом лікування папілом, бородавок, кондилом є хірургічне видалення радіохвильовим методом або лазером.
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