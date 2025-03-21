Цей вірус передається через поцілунок: може пошкодити мозок і призвести до деменції

Поцілунки можуть мати більш серйозні наслідки, ніж сухі, потріскані губи. Останні дослідження показують, що існує вірус, який може пошкодити мозок та призвести до деменції.

Про яку саме інфекцію йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Який вірус передається через поцілунки?

Вчені попереджають, що вірус герпесу може поширюватися з носа на нервову систему, викликаючи запалення мозку та серйозні довгострокові проблеми зі здоров’ям, включаючи деменцію.

Крім того, вірус може передаватися через звичайний поцілунок. Команда дослідників з Університету Іллінойсу в Чикаго виявила, що вірус простого герпесу типу 1 (HSV-1) здатний використовувати клітинний фермент для проникнення в нервову систему.

Дослідження також показали, що це може призвести до неврологічних і поведінкових симптомів. Автор дослідження професор Діпак Шукла каже, що серед іншого існує ризик зараження вірусом під час інтимних контактів.

За його словами, будь-яка ситуація, коли ніс здорової людини контактує з частинками вірусу від інфікованого партнера, підвищує ризик зараження.

Герпес небезпечніше, ніж ви думаєте

Дві третини населення світу мають цей вірус. HSV-1 є надзвичайно поширеним. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), носіями є майже дві третини населення світу. Більшість інфекцій протікають безсимптомно, але симптоми герпесу можуть включати хворобливі пухирі та виразки на губах або навколо них, які зазвичай рецидивують.

Вірус поширюється переважно через контакт із ранами, слиною або шкірою навколо рота. Рідше він також може передаватися в область статевих органів через орально-генітальний контакт, викликаючи генітальний герпес.

ВПГ-2, який належить до того самого сімейства вірусів, передається переважно під час сексу через контакт із статевими або анальними поверхнями, шкірою, ранами або рідинами організму інфікованої людини.

Професор Шукла підкреслив, що людина з герпесом може передавати вірус через поцілунок. Буває і так, що ВПГ-1 відповідає за генітальний герпес, який може виникнути, наприклад, в результаті орального сексу.

Дослідження, опубліковане в журналі mBio, показало, що після потрапляння в ніс вірус може швидше досягти мозку за допомогою ферменту під назвою гепараназа (HPSE).

Це викликає запалення і, в довгостроковій перспективі, може призвести до неврологічних пошкоджень і навіть деменції.

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