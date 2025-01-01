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Цей суперпродукт зміцнює кістки та допомагає запобігти хворобам

Чим корисний кефір для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кефір є натуральний кисломолочним напоєм і надзвичайно цінним і унікальним пробіотиком. Продукт містить багато користі для організму та навіть здатен захищати від хвороб.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як часто потрібно пити кефір та кому він протипоказаний.

Корисні властивості

Корисний для серця

Додамо, 

Кефір протипоказаний тим, хто має підвищену кислотність шлункового соку при гіперацидному гастриті.

Його не рекомендують при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, а також при панкреатиті.

Раніше ми повідомляли, який кефір краще ніколи не купувати.

Також ми писали, як відрізнити натуральний сир від підробки прямо в супермаркеті.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Medicine net та Bestlife online.

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кефірЗдорове харчуванняЗдорова їжаЗдоров'я