Цей суперпродукт зміцнює кістки та допомагає запобігти хворобам

Кефір є натуральний кисломолочним напоєм і надзвичайно цінним і унікальним пробіотиком. Продукт містить багато користі для організму та навіть здатен захищати від хвороб.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як часто потрібно пити кефір та кому він протипоказаний.

Корисні властивості

Кефір підтримує здоров’я кишечника

Дієтолог Шеллі Боллс розповіла, що кефір є джерелом здоров’я кишечника завдяки багатому вмісту пробіотиків - "дружніх бактерій, які забезпечують безперебійну роботу травної системи".

На відміну від йогурту, кефір зазвичай містить ширший спектр речовин, які можуть мати більше комплексний вплив на кишковий мікробіом. Здоровий кишечник не тільки сприяє травленню, але й відіграє важливу роль у імунітеті та загальному самопочутті.

Підвищує імунну функцію

Пробіотики, які містяться в кефірі, також сприяють зміцненню імунітету.

"Зокрема, Lactobacillus kefiri може зміцнити вашу імунну систему, зменшуючи запалення та посилюючи захист організму від інфекцій. Ткож містить сполуки з антимікробними властивостями, що дає вам додатковий захист", - зазначила експерт.

Як процес бродіння кефір надає захисні переваги імунній системі. Пробіотики активно заселяють кишечник здоровими бактеріями, які необхідні для належної імунної функції. Мікробіом кишечника відіграє багато життєво важливих ролей в організмі, і коли він виходить з балансу, це впливає майже на всі системи організму.

Корисний для серця

Регулярне вживання кефіру також може підтримувати здоров’я серця, допомагаючи знизити артеріальний тиск і рівень холестерину.

Пробіотики та біоактивні сполуки в кефірі можуть зменшити запалення та навіть допомогти регулювати рівень ліпідів у крові. Включення кефіру у раціон може стати невеликим, але значущим кроком до покращення здоров’я серцево-судинної системи.

Сприяє зміцненню кісток

Кефір також може допомогти запобігти остеопорозу та іншим захворюванням і розладам кісток.

Завдяки високому вмісту кальцію, вітаміну K2 і магнію кефір є багатим на поживні речовини вибором для зміцнення здоров’я кісток. Ці поживні речовини необхідні для підтримки щільності кісток і запобігання таким захворюванням.

Крім того, пробіотики кефіру можуть покращити засвоєння кальцію, що робить його кращим варіантом, ніж звичайні молочні продукти для підтримки міцних кісток.

Підтримувати вагу

Багато людей виключають або обмежують молочні продукти, коли намагаються схуднути. Однак, вживання кефіру справді може допомогти скинути вагу.

У ньому багато білка, який допомагає довше відчувати ситість, а пробіотики можуть позитивно впливати на кишкові бактерії, які відіграють важливу роль у метаболізмі. Насичуючись і підтримуючи здоровий кишечник, кефір може трохи полегшити контроль ваги.

Як часто вживати кефір

Для більшості людей щоденне вживання кефіру є безпечним - 237 мл на день, залежно від індивідуальних особливостей та переносимості.

Однак, якщо у вас ослаблена імунна система, важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж додавати кефір у своє харчування.

Дієтологи радять шукати звичайний несолодкий кефір із живими та активними культурами. У солодкі продукти часто додають цукор, який може звести нанівець деякі переваги для здоров’я.

Додамо, якщо у вас алергія на молоко, слід уникати вживання кефіру, оскільки він може спричинити небезпечні для життя алергічні реакції.

Кефір протипоказаний тим, хто має підвищену кислотність шлункового соку при гіперацидному гастриті.

Його не рекомендують при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, а також при панкреатиті.

Найкраще поєднувати кефір з: