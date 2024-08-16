Цей синдром зустрічається дуже часто: що не варто робити, аби ваше піклування стало нав'язливим

Синдром рятівника - це психологічний стан, коли людина опікується проблемами інших, забуваючи про власні потреби. Але на рівні підсвідомості йдеться не стільки про бажання всім допомогти, скільки про приховану потребу контролювати синдром та оточення. Часто за ним стоїть страх самотності, невпевненість у собі та почуття провини за власні успіхи.

Що таке синдром рятівника та як не зробити своє піклування нав'язливим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Психологічна допомога ".

Ознаки синдрому рятівника

Людина фокусується на чужих проблемах та навіть відчуває відповідальність за щастя та добробут інших людей. Така поведінка дає їм можливість уникати власних проблем та відкладати прийняття своїх власних рішень.

Коли людина ставить чужі потреби вище за себе, то це просто спосіб стати для когось незамінною. За цим стоїть страх бути відкинутою.

Не говорить "ні", навіть коли виконати прохання незручно. Не через бажання допомогти, а через страх конфлікту або через бажання зробити добре для всіх.

Нехтує власним здоров'ям заради допомоги іншим і тим самим намагається заслужити любов

Постійно пропонує допомогу, навіть, якщо про це не просять. Для людини це спосіб отримати відчуття власної значущості.

Вважає себе незамінною у будь-якій ситуації через низьку самооцінку та бажання отримати визнання через корисність.

Бере на себе роль посередника у конфліктах. Це спосіб отримати контроль над всім та уникати власних негативних емоцій.

Причини виникнення синдрому рятівника

Нестача тепла та уваги в дитинстві. Дитина компенсує нестачу піклування, допомагаючи іншим. Надмірне заохочення смертності батькам. Відсутність розуміння особистих кордонів. Нестабільність батьківських фігур, необхідність брати головну роль у родині, нездатність сприймати турботу. Нереалізованість у важливих сферах, компенсація почуття незначущості порятунку іншими. Маніпуляції та формування почуття провини в дисфункціональній сім'ї.

Що можна з цим зробити