Цей симптом у вухах може попереджати про страшну хворобу: перевірте себе

Лікар розповів про основні "червоні прапорці", на які варто звернути увагу, оскільки вони можуть бути ознакою раку.

Які саме ознаки свідчать про наявність онкології, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Mirror.

Симптоми у вухах, які можуть свідчити про рак

Онколог Іржі Рубеш повідомив, що існує безліч симптомів, на які варто звернути увагу, але багато з них часто ігноруються. Раки голови та шиї вражають ротову порожнину, горло та ніс, і випадки цих захворювань стають дедалі поширенішими.

За даними Cancer Research UK, майже 13 000 людей у цій країні щороку діагностують рак голови та шиї, причому з 1990-х років показники захворюваності зросли на третину. Деякі експерти пов'язують це зі зростанням поширеності вірусу папіломи людини (ВПЛ) - інфекції, яка може викликати захворювання, що часто не проявляє симптомів.

"Рання діагностика є абсолютно вирішальною. Що раніше ми зможемо виявити рак голови та шиї, то кращим буде результат. Цей тип раку вважається одним із найшвидше зростаючих у світі, але все ще існує тривожна нестача обізнаності щодо пухлин голови та шиї", - сказав фахівець.

Головні симптоми

Серед симптомів-"червоних прапорців", на які варто звернути увагу, доктор Кубеш виділяє постійно закладені вуха, відчуття, схоже на те, яке може виникнути після занурення в басейн.

Він також зазначив, що стійкий біль у вусі може бути ознакою раку в цій області. Крім того, припухлість на шиї або опір при дотику до певної частини шиї також можуть бути індикатором.

Експерт наголосив, що не варто просто ігнорувати виразку в роті - її слід негайно перевірити у свого лікаря загальної практики, оскільки це може бути ракова пухлина. Біль у зубах та білі або червоні плями в роті також є характерними симптомами, на які слід звернути увагу.

Щодо болю в горлі, доктор Кубеш зазначив, що якщо він триває більше двох тижнів, або якщо у вас з'являються будь-які зміни голосу чи хрипота, це повинно викликати тривогу".

Важливо пам'ятати, що наявність одного або кількох із цих симптомів не обов'язково означає рак. Однак, якщо ви помітили будь-який з них і він триває тривалий час або викликає занепокоєння, вкрай важливо звернутися до лікаря для обстеження. Раннє виявлення - це ключ до успішного лікування.