Цей симптом серед ночі - тривожний дзвіночок і перша ознака слабоумства

Деменція - це не просто стареча забудькуватість. Це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке руйнує пам'ять, когнітивні функції та здатність до самостійного життя.

Який симптом вночі не можна пропускати, бо він є ознакою деменції - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

І хоча перші ознаки деменції часто проявляються вдень, останні дослідження показують, що нічні кошмари можуть бути раннім попереджувальним сигналом.

Нічні кошмари та деменція: зв'язок, який лякає

Дослідники з Бірмінгемського університету виявили, що люди, які регулярно відчувають нічні кошмари, у чотири рази частіше стикаються з ризиком розвитку деменції. Це особливо стосується людей у віці 60 років і старше.

"Ми виявили, що у людей, які відчувають часті нічні кошмари в середньому та пізньому віці, ризик розвитку деменції зростає", - говорить доктор Абідімі Отайку, провідний автор дослідження.

Чому нічні кошмари є тривожним дзвінком?

Точна причина зв'язку між нічними кошмарами та деменцією до кінця не вивчена. Однак, існує кілька теорій:

Нейродегенеративні зміни

Нічні кошмари можуть бути раннім проявом нейродегенеративних змін у мозку, які згодом призводять до деменції.

Порушення сну

Порушення сну, такі як нічні кошмари, можуть впливати на когнітивні функції та збільшувати ризик розвитку деменції.

Емоційний стрес

Нічні кошмари можуть викликати емоційний стрес, який, у свою чергу, може впливати на здоров'я мозку.

Інші симптоми деменції

Окрім нічних кошмарів, існують інші нічні симптоми, які можуть вказувати на деменцію:

Сплутаність свідомості

Люди з деменцією можуть відчувати сплутаність свідомості вночі, не знаючи, де вони знаходяться або який зараз час.

Блукання

Деякі люди з деменцією можуть блукати вночі, не усвідомлюючи, що вони роблять.

Агресія

У деяких випадках деменція може викликати агресивну поведінку вночі.

Порушення сну

Люди з деменцією можуть мати проблеми зі сном, такі як безсоння або часті пробудження.

Що робити, якщо ви відчуваєте нічні кошмари?

Якщо ви регулярно відчуваєте нічні кошмари, особливо якщо вам 60 років і більше, важливо звернутися до лікаря. Він зможе оцінити ваш стан і визначити, чи є у вас ризик розвитку деменції.

Рання діагностика деменції може допомогти уповільнити прогресування захворювання та покращити якість життя.

Вас може зацікавити