Цей симптом раку можна побачити, якщо подивитися у дзеркало

Рак щитовидної залози

Щитовидна залоза знаходиться на шиї. Однією з її основних завдань є вироблення гормонів, які допомагають регулювати обмін речовин в організмі, тобто процес перетворення їжі на енергію.

Через своє розташування найбільш поширені ознаки раку щитовидної залози вражають шию, горло та голос. Це може виявлятися твердим утворенням у передній частині шиї, утрудненим ковтанням та захриплістю.

Але є й інші, незвичайніші ознаки, яких слід побоюватися.

Однією із них є почервоніння обличчя, також відоме як рум'янець, який буде помітно при погляді в дзеркало.

У деяких людей це буде помітніше, ніж у інших, залежно від тону вашої шкіри. Це також може супроводжуватися печінням. За даними Cancer Research UK, це викликано надлишком гормону кальцитоніну, який регулює рівень кальцію та фосфату в крові.

Цю ознаку можна побачити, якщо у людини медулярний рак щитовидної залози - різновид раку щитовидної залози.

Інші менш поширені симптоми можуть включати:

М'якіший кал або діарея

Втрата ваги

Кашель

За даними NHS, найпоширенішими ознаками такого виду раку є: