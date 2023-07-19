Цей симптом раку можна побачити, якщо подивитися у дзеркало

Симптоми онкології зазвичай залежать від області, ураженої хворобою. Наприклад, найбільш поширеними ознаками раку легень є постійний кашель та задишка. Однак у деяких випадках симптоми можуть торкнутися ділянки тіла, на які ви, можливо, не очікуєте.
Який симптом раку ви можете побачити у дзеркалі, розповіли у виданні Express.
Щитовидна залоза знаходиться на шиї. Однією з її основних завдань є вироблення гормонів, які допомагають регулювати обмін речовин в організмі, тобто процес перетворення їжі на енергію.
Через своє розташування найбільш поширені ознаки раку щитовидної залози вражають шию, горло та голос. Це може виявлятися твердим утворенням у передній частині шиї, утрудненим ковтанням та захриплістю.
Але є й інші, незвичайніші ознаки, яких слід побоюватися.
Однією із них є почервоніння обличчя, також відоме як рум'янець, який буде помітно при погляді в дзеркало.
У деяких людей це буде помітніше, ніж у інших, залежно від тону вашої шкіри. Це також може супроводжуватися печінням. За даними Cancer Research UK, це викликано надлишком гормону кальцитоніну, який регулює рівень кальцію та фосфату в крові.
Цю ознаку можна побачити, якщо у людини медулярний рак щитовидної залози - різновид раку щитовидної залози.
Інші менш поширені симптоми можуть включати:
За даними NHS, найпоширенішими ознаками такого виду раку є:
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