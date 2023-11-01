Цей симптом, пов'язаний із відвідуванням туалету, може бути ознакою COVID

Що відомо

Британський заступник фармацевта Джордж Сандху з Well Pharmacy описав один симптом, до якого може призвести штам коронавірусу - Пірола. Річ у тому, що діарея (розлад шлунка) може говорити про те, що ви підчепили інфекцію.

Діарея, звичайно, може мати безліч причин, і не існує чіткої визначальної ознаки, яка б відрізняла один напад діареї від іншої.

"Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути Covid, найкраще зробити тест на інфекцію", - радить експерт.

Симптоми штаму Піролу можуть включати

Висока температура

Біль у всьому тілі

Безперервний кашель

Втома

Зміна смаку та/або запаху

Нежить

Біль в горлі

Не забувайте, що вакцинація є дійсно ефективною профілактикою від захворювання коронавірусом.

"Пам'ятайте, що краще зробити повторне щеплення, аніж важко хворіти", - попередив експерт.