Цей симптом на обличчі свідчить про високий тиск: що відомо

Гіпертонія (високий артеріальний тиск) – стан, у якому тиск у кровоносних судинах перевищує нормальні показники (140/90 мм рт. ст. чи вище). Про хворобу можуть свідчити симптоми на вашому обличчі.

Про те, який симптом в очах говорить про підвищений тиск, розповів офтальмолог Мухтар Бізрах виданню Express.

Який симптом гіпертонії можна побачити на обличчі

Багато людей іноді можуть навіть не здогадуватися, що вони мають гіпертонію. Відсутність лікування може мати серйозні наслідки, значно підвищуючи ризик невідкладних станів, таких як серцеві напади та інсульти.

За словами експертів, може бути одна запобіжна ознака високого кров'яного тиску, яка може з'явитися в очах.

Доктор-офтальмолог Мухтар Бізрах повідомив про зв'язок між налитими кров'ю очима та гіпертонією.

"Налиті кров'ю очі можуть бути ознакою гіпертонії або високого кров'яного тиску, оскільки цей стан тисне на кровоносні судини сітківки", - повідомив він.

"Якщо ви помітили це, якнайшвидше зверніться за медичною допомогою", - додав лікар.

Це також може означати, що ви наражаєтеся на більший ризик деяких небезпечних ускладнень від гіпертонії.

Одне наукове дослідження, опубліковане в журналі Hypertension у 2013 році, показало, що серед 2900 учасників з високим кров'яним тиском у осіб з легкою формою гіпертонічної ретинопатії ризик інсульту був на 35% вищим.

А у людей з помірною чи тяжкою гіпертонічною ретинопатією ризик був на 137% вищим.

Які ще симптоми гіпертонії