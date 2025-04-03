Цей симптом на обличчі після алкоголю може вказувати на серйозну хворобу: про що мова

Що не можна ігнорувати

За його словами, люди, які червоніють під час вживання алкоголю, можуть опинитися в групі ризику. Це може означати, що у вас у 80 разів більше шансів захворіти на рак. Цей "генетичний програмний збій" свідчить про те, що вам не вистачає ферменту, необхідного для безпечного розщеплення алкоголю.

Зокрема, це може підвищити ризик розвитку раку стравоходу.

"По суті, це означає, що у вашому ДНК немає достатньо ферменту, який допомагає організму розщеплювати алкоголь - альдегіддегідрогенази 2. Коли ви п’єте алкоголь, організм перетворює його на ацетальдегід, який насправді більш токсичний, ніж сам алкоголь.

Радж попередив, що речовина підвищує ризик розвитку раку, а також викликає почервоніння обличчя та прискорене серцебиття.

"Наприклад, людина з мутацією, яка вживає всього чотири одиниці алкоголю на тиждень, має ризик раку стравоходу в 40-80 разів вищий, ніж людина без мутації", - пояснив експерт.

Інші причини почервоніння обличчя

Алергічна реакція

Непереносимість певних компонентів у напоях, таких як сульфіти, гістаміни або барвники, може провокувати почервоніння шкіри.

Реакція судин

Алкоголь сприяє розширенню судин, що призводить до тимчасового почервоніння обличчя. У людей із високим тиском або проблемами з судинами це може проявлятися сильніше.

Розацеа

Якщо у людини є це захворювання шкіри, алкоголь може посилювати симптоми, викликаючи стійке почервоніння і подразнення.

Як вберегти здоров'я

Зменшення споживання алкоголю може врятувати життя.

Також люди з дефіцитом ферменту альдегіддегідрогенази 2 (ALDH2) можуть відчувати наступне під час вживання алкоголю:

прискорене серцебиття

головний біль

нудоту

блювання

Додамо, що у багатьох закладах є безалкогольні коктейлі або смачні напої без "градусів". Саме ним краще надавати перевагу. Також багато людей п’ють, щоб зняти стрес. Замість цього можна спробувати спорт, медитацію, читання або хобі, яке приносить задоволення.