Цей симптом на ногах може сигналізувати про "забиті" артерії та високий рівень холестерину

Експерти попереджають, що цей непрмітний симптом у нозі може бути ознакою небезпечного стану здоров’я. Цей "червоний прапорець" може означати, що у вас підвищений ризик серцевих нападів та інсультів.

Про який саме симптом на ногах йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Який симптом на ногах дуже небезпечний?

Високий рівень холестерину – це стан, який виникає, коли в артеріях накопичується надмірна кількість холестерину. Згодом це може звузити та змусити затвердіти артерії, ускладнюючи проходження крові.

На ранніх стадіях високий рівень холестерину, який також відомий як гіперхолестеринемія, зазвичай не проявляється жодними симптомами.

Багато людей можуть не усвідомлювати, що вони мають це, доки не зроблять аналіз крові або не виникнуть проблеми зі здоров’ям. Однак можуть бути деякі тривожні ознаки, які спонукають вас звернутися за медичною допомогою.

Бляшки накопичуються довго, тому люди з закупореними артеріями можуть не мати жодних симптомів протягом багатьох років.

Але як тільки бляшка стає достатньо великою, артерія може стати настільки вузькою, що через неї не зможе пройти достатньо збагаченої киснем крові.

Це може викликати біль або дискомфорт, особливо під час тренувань. За даними BHF, якщо артерії ваших ніг "забиваються" холестерином, ви можете відчувати біль у ногах.

Це може призвести до болю в ногах під час ходьби, який зазвичай зникає після кількох хвилин відпочинку.

Симптоми закупореної артерії