Цей симптом на нігтях може бути ознакою серцевої недостатності

Небезпечний симптом "нігті Террі", на який мало людей в Україні і світі звертають увагу, може свідчити про наявність серцево-судинних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського лікаря Карана Раджана.

Що відомо про "нігті Террі"

Серцева недостатність виникає, коли серце не може ефективно перекачувати кров. Це не означає, що серце перестало функціонувати, воно потребує підтримки, щоб покращити роботу.

Раннє виявлення симптомів має вирішальне значення для своєчасного лікування. Хоча задишка, втома та прискорене серцебиття є загальними ознаками серцевої недостатності, є менш очевидний симптом, який може проявлятися на ваших нігтях.

Доктор Каран Раджан розповів, що нігті Террі характеризуються білими плямами на нігтях з рожевою смужкою вгорі, що може сигналізувати не лише про серцеву недостатність, а й про такі серйозні захворювання, як цироз печінки.

Часто нігті Террі є симптомом хронічного захворювання, наприклад, печінкової недостатності або діабету. Однак не завжди вони викликають занепокоєння. Іноді це може бути ознакою старіння.

Про які хвороби свідчать зміни на нігтях

Вважається, що нігті Террі можуть виникнути через зменшення кількості кровоносних судин біля нігтьового ложа.

Зазвичай такий симптом може бути ознакою:

цирозу печінки

серцевої недостатності

цукрового діабету

ниркової недостатності

вірусного гепатиту

Інші симптоми серцевої недостатності, на які варто звернути увагу, включають: