Цей симптом є предвісником близького інсульту. Лікарі назвали тривожну ознаку

Яка ознака вказує на близький інсульт

При інсульті потрібна невідкладна медична допомога, вона вимагає негайної реакції - це зменшує шкоду для організму. У цьому критичному стані кожна хвилина важлива.

Дослідження показують, що перші симптоми можуть з’явитися за сім днів до інсульту.

В журналі Американської академії неврології опублікували результати дослідження за участю 2416 людей. З них близько 549 людей пережили міні-інсульти до того, як стався сам критичний стан.

Міні-інсульти описують транзиторну ішемічну атаку (ТІА), яка є станом, спричиненим тимчасовим порушенням кровопостачання частини мозку.

ТІА проявляється симптомами, схожими на інсульт, але триває лише кілька хвилин і не спричиняє ушкодження мозку. Згідно з дослідженням, одним із тривожних ознак ТІА є сторожова цефалгія, більш відома як сторожовий головний біль.

Він може бути першою ознакою майбутнього інсульту, але не всі головні болі є його симптомом. Буває багато причин цієї проблеми, які не загрожують життю - від поганої постави до зневоднення.

"Сторожовий головний біль - це раптовий, інтенсивний, постійний головний біль, який має ознаки, відмінні від будь-якого звичайного попереднього головного болю", - розповів Джозеф Амбані, медичний директор GlowBar.

Які ознаки сторожового головного болю

Цей біль може проявлятися наступними ознаками:

Сторожовий головний біль зазвичай виникає раптово і є сильним.

Люди, які відчувають сторожовий головний біль, часто описують його як найгірший головний біль у своєму житті.

Сторожовий головний біль може відрізнятися від звичайних головних болів локалізацією, інтенсивністю або іншими симптомами.

Сторожовий головний біль може супроводжуватися іншими симптомами, такими як нудота, блювота, запаморочення або ригідність шиї.

Амбані додав, що будь-який із цих симптомів вимагає медичної допомоги.

"Лікар проводить ретельне обстеження, визначає причину головного болю та призначає відповідне лікування. Важливо пам’ятати, що час має важливе значення для лікування таких серйозних захворювань", - пояснив лікар.

Як знизити ризик інсульту

Мінімалізувати ризики дозволять здорове харчування, фізичні вправи та ведення здорового способу життя.

Служба охорони здоров’я рекомендує дієту з низьким вмістом жиру та високим вмістом клітковини, яка містить фрукти, овочі та цілозернові продукти.

Також слід контролювати споживання солі, тобто ви не повинні вживати понад 6 грамів популярної приправи на день. Надто велика кількість солі може підвищити кров’яний тиск, що є фактором ризику інсульту.

Варто відмовитись від куріння, зменшити споживання алкоголю та налагодити заняття спортом.