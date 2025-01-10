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Цей корисний сік може покращити метаболізм і допоможе схуднути

Чим корисний сік бузини (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Бузина - відома лікарська рослина, яка заспокоює, допомагає при запорах та є легким діуретиком. Сік бузини може допомогти покращити метаболізм, що призведе до втрати ваги.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як можна додати такий продукт у раціон.

При яких захворюваннях корисна бузина

У якому вигляді вживати бузину

Вживання бузини у великих кількостях може призвести до шлунково-кишкових розладів, таких як біль у животі, діарея та здуття. Якщо ви плануєте використовувати чорну бузину з лікувальною метою, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб уникнути можливих негативних наслідків і визначити оптимальне дозування.

Раніше ми повідомляли про 5 продуктів, які завдають сильної шкоди вашим ниркам.

Також ми писали, який чай у жодному разі не можна пити людям 50+.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Best life online та WebMD.

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