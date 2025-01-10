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Цей корисний сік може покращити метаболізм і допоможе схуднути

П'ятниця 10 січня 2025 13:48
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Цей корисний сік може покращити метаболізм і допоможе схуднути Чим корисний сік бузини (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Бузина - відома лікарська рослина, яка заспокоює, допомагає при запорах та є легким діуретиком. Сік бузини може допомогти покращити метаболізм, що призведе до втрати ваги.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як можна додати такий продукт у раціон.

Сік бузини може покращити обмін речовин

Дослідження Університету штату Вашингтон (WSU) виявило, що вживання 340 г соку бузини щодня протягом одного тижня може покращити метаболічний стан.

У дослідженні брали участь 18 дорослих із надмірною вагою, половина з яких пила сік бузини, а інша половина отримувала плацебо. Усі вони дотримувалися стандартизованої дієти.

Ті, хто вживав сік бузини, помітили позитивні зміни в мікробіомі кишечника, а саме збільшення хороших бактерій і зменшення поганих бактерій. Здоровий кишковий мікробіом необхідний для засвоєння поживних речовин і підтримує фізичне та психічне здоров’я.

Крім того, дослідники виявили, що сік бузини знизив рівень глюкози в крові учасників в середньому на 24%, що вказує на суттєво покращену здатність переробляти цукор після споживання вуглеводів, і на 19% зниження рівня інсуліну.

Найбільшою перевагою бузини є здатність допомагати спалювати жир. У тих, хто вживав сік, було показане значне посилення окислення жиру або розщеплення жирних кислот після їжі з високим вмістом вуглеводів і під час фізичних вправ.

Цей корисний сік може покращити метаболізм і допоможе схуднутиБузина (фото: Freepik)

При яких захворюваннях корисна бузина

Ягоди та квіти бузини наповнені антиоксидантами та вітамінами, які можуть зміцнити вашу імунну систему. Вони можуть допомогти уникнути запалення, зменшити стрес і захистити серце.

Деякі експерти рекомендують бузину для профілактики та полегшення симптомів застуди та грипу.

Бузину також використовували для лікування:

  • закрепу
  • біль у суглобах і м’язах
  • головні болі
  • лихоманка
  • проблем з нирками
  • епілепсії
  • захворювань шкіри
  • стресу

У якому вигляді вживати бузину

Вживання бузини у великих кількостях може призвести до шлунково-кишкових розладів, таких як біль у животі, діарея та здуття. Якщо ви плануєте використовувати чорну бузину з лікувальною метою, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб уникнути можливих негативних наслідків і визначити оптимальне дозування.

Найчастіше можна знайти та приймати бузину у вигляді добавок та сиропу.

Ягоди бузини містять багато вітаміну С (52,2 міліграма на чашку) і харчових волокон (10,2 грама на чашку). Одна чашка ягід бузини також містить:

  • 26,7 грамів вуглеводів
  • 0,7 грама жирів
  • 1 грам білка

Раніше ми повідомляли про 5 продуктів, які завдають сильної шкоди вашим ниркам.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Best life online та WebMD.

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