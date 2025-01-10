Цей корисний сік може покращити метаболізм і допоможе схуднути

Дослідження Університету штату Вашингтон (WSU) виявило, що вживання 340 г соку бузини щодня протягом одного тижня може покращити метаболічний стан.

У дослідженні брали участь 18 дорослих із надмірною вагою, половина з яких пила сік бузини, а інша половина отримувала плацебо. Усі вони дотримувалися стандартизованої дієти.

Ті, хто вживав сік бузини, помітили позитивні зміни в мікробіомі кишечника, а саме збільшення хороших бактерій і зменшення поганих бактерій. Здоровий кишковий мікробіом необхідний для засвоєння поживних речовин і підтримує фізичне та психічне здоров’я.

Крім того, дослідники виявили, що сік бузини знизив рівень глюкози в крові учасників в середньому на 24%, що вказує на суттєво покращену здатність переробляти цукор після споживання вуглеводів, і на 19% зниження рівня інсуліну.

Найбільшою перевагою бузини є здатність допомагати спалювати жир. У тих, хто вживав сік, було показане значне посилення окислення жиру або розщеплення жирних кислот після їжі з високим вмістом вуглеводів і під час фізичних вправ.

Бузина (фото: Freepik)

При яких захворюваннях корисна бузина

Ягоди та квіти бузини наповнені антиоксидантами та вітамінами, які можуть зміцнити вашу імунну систему. Вони можуть допомогти уникнути запалення, зменшити стрес і захистити серце.

Деякі експерти рекомендують бузину для профілактики та полегшення симптомів застуди та грипу.

Бузину також використовували для лікування:

закрепу

біль у суглобах і м’язах

головні болі

лихоманка

проблем з нирками

епілепсії

захворювань шкіри

стресу

У якому вигляді вживати бузину

Вживання бузини у великих кількостях може призвести до шлунково-кишкових розладів, таких як біль у животі, діарея та здуття. Якщо ви плануєте використовувати чорну бузину з лікувальною метою, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб уникнути можливих негативних наслідків і визначити оптимальне дозування.

Найчастіше можна знайти та приймати бузину у вигляді добавок та сиропу.

Ягоди бузини містять багато вітаміну С (52,2 міліграма на чашку) і харчових волокон (10,2 грама на чашку). Одна чашка ягід бузини також містить: