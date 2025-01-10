Цей корисний сік може покращити метаболізм і допоможе схуднути
Бузина - відома лікарська рослина, яка заспокоює, допомагає при запорах та є легким діуретиком. Сік бузини може допомогти покращити метаболізм, що призведе до втрати ваги.
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Сік бузини може покращити обмін речовин
Дослідження Університету штату Вашингтон (WSU) виявило, що вживання 340 г соку бузини щодня протягом одного тижня може покращити метаболічний стан.
У дослідженні брали участь 18 дорослих із надмірною вагою, половина з яких пила сік бузини, а інша половина отримувала плацебо. Усі вони дотримувалися стандартизованої дієти.
Ті, хто вживав сік бузини, помітили позитивні зміни в мікробіомі кишечника, а саме збільшення хороших бактерій і зменшення поганих бактерій. Здоровий кишковий мікробіом необхідний для засвоєння поживних речовин і підтримує фізичне та психічне здоров’я.
Крім того, дослідники виявили, що сік бузини знизив рівень глюкози в крові учасників в середньому на 24%, що вказує на суттєво покращену здатність переробляти цукор після споживання вуглеводів, і на 19% зниження рівня інсуліну.
Найбільшою перевагою бузини є здатність допомагати спалювати жир. У тих, хто вживав сік, було показане значне посилення окислення жиру або розщеплення жирних кислот після їжі з високим вмістом вуглеводів і під час фізичних вправ.
Бузина (фото: Freepik)
При яких захворюваннях корисна бузина
Ягоди та квіти бузини наповнені антиоксидантами та вітамінами, які можуть зміцнити вашу імунну систему. Вони можуть допомогти уникнути запалення, зменшити стрес і захистити серце.
Деякі експерти рекомендують бузину для профілактики та полегшення симптомів застуди та грипу.
Бузину також використовували для лікування:
- закрепу
- біль у суглобах і м’язах
- головні болі
- лихоманка
- проблем з нирками
- епілепсії
- захворювань шкіри
- стресу
У якому вигляді вживати бузину
Вживання бузини у великих кількостях може призвести до шлунково-кишкових розладів, таких як біль у животі, діарея та здуття. Якщо ви плануєте використовувати чорну бузину з лікувальною метою, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб уникнути можливих негативних наслідків і визначити оптимальне дозування.
Найчастіше можна знайти та приймати бузину у вигляді добавок та сиропу.
Ягоди бузини містять багато вітаміну С (52,2 міліграма на чашку) і харчових волокон (10,2 грама на чашку). Одна чашка ягід бузини також містить:
- 26,7 грамів вуглеводів
- 0,7 грама жирів
- 1 грам білка
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Best life online та WebMD.
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