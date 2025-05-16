Цей салат творить дива з кишківником: готується всього 15 хвилин

Рецепт морквяного салату

Доктор медичних наук Елла Давар розповіла, що морква містить клітковину під назвою пектин, яка допомагає регулювати травлення та сприяє росту корисних кишкових бактерій. Хоча підтримка здорового кишечника може здатися складним, але цей салат - чудова відправна точка для здійснення необхідних кроків до покращення.

Окрім користі для здоров’я, ця страва також чудово підходить для приготування їжі, оскільки її можна зберігати в холодильнику кілька днів. Насправді, якщо приготувати салат напередодні ввечері, то він буде ще смачнішим наступного дня. До того ж на його приготування йде всього 15 хвилин.

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться такі інгредієнти:

4 великі моркви

1 цибуля шалот

1 ст.л кунжутної олії

2 ст.л соєвого соусу

1 ст.л рисового оцту

1 лимон

1 ст.л підсмаженого кунжутного насіння

2-3 ст.л подрібненої свіжої кінзи

Легкий спосіб приготування

Спочатку очистіть моркву, а далі за допомогою овочечистки наріжте її на тонкі смужки. Дрібно наріжте одну цибулю і разом з кінзою додайте їх у миску з морквою.

Після цього додайте кунжутну олію, соєвий соус, рисовий оцет, цедру та сік лимона та кунжутне насіння.

Перемішайте до однорідності та їжте.

Салат з моркви для покращення стану кишківника (фото: healthyfitnessmeals.com)