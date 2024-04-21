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"Цей проєкт для дебілів". Люда з "Вагітна у 16" висловилася про шоу, яке зробило її відомою

Люда з "Вагітна у 16" (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасниця скандального шоу "Вагітна у 16" Людмила Нечипоренко висловилася про проєкт, завдяки якому вона стала популярною у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю дівчини для YouTube-каналу "Мої люди".

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Так, на думку Людмили, яка народила дитину від вчителя інформатики та оскандалилась цинічними словами про ЗСУ, "проєкт "Вагітна у 16" створений для дебілів, а нормальна та розумна людина не буде дивитись таку хе*ню".

Також вона зазначила, що частина з того, що було в кадрі, - це сценарій. 

"Звичайно, що це все постанова, але просто в основному це все малолєтки пишуть негативні коментарі і лише їм таке цікаво", - сказала Нечипоренко.

Щодо впізнаваності після скандального випуску з її участю молода мама каже, що їй подобається, коли до неї підходять на вулиці і просять сфотографуватися.

Зі слів дівчини, її навіть не засмучує хейт, адже вона вважає, що саме негативні коментарі сприяють її популярності.

 

Про що йшлося у скандальному випуску "Вагітна у 16"

На проєкті показали історію героїні Людмили, яка закохалась у свого вчителя інформатики Сергія, а згодом завагітніла від нього.

Зазначалось, що їй на той момент було 15 років, а йому 32. Ця історія призвела до активного обговорення в мережі.

Після виходу передачі IT-школа звільнила чоловіка.

 

Нещодавно Люда висловилася про аборти та плани на майбутнє.

Також відома українська блогерка зі сльозами на очах заговорила про думки покінчити з життям.

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