"Цей проєкт для дебілів". Люда з "Вагітна у 16" висловилася про шоу, яке зробило її відомою

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Так, на думку Людмили, яка народила дитину від вчителя інформатики та оскандалилась цинічними словами про ЗСУ, "проєкт "Вагітна у 16" створений для дебілів, а нормальна та розумна людина не буде дивитись таку хе*ню".

Також вона зазначила, що частина з того, що було в кадрі, - це сценарій.

"Звичайно, що це все постанова, але просто в основному це все малолєтки пишуть негативні коментарі і лише їм таке цікаво", - сказала Нечипоренко.

Щодо впізнаваності після скандального випуску з її участю молода мама каже, що їй подобається, коли до неї підходять на вулиці і просять сфотографуватися.

Зі слів дівчини, її навіть не засмучує хейт, адже вона вважає, що саме негативні коментарі сприяють її популярності.

Про що йшлося у скандальному випуску "Вагітна у 16"

На проєкті показали історію героїні Людмили, яка закохалась у свого вчителя інформатики Сергія, а згодом завагітніла від нього.

Зазначалось, що їй на той момент було 15 років, а йому 32. Ця історія призвела до активного обговорення в мережі.

Після виходу передачі IT-школа звільнила чоловіка.