Цей продукт - природне снодійне: спіть солодко і без зусиль

Соковиті вишні або їхній сік можуть стати природним засобом у боротьбі з безсонням. Вони сприяють покращенню сну завдяки високому вмісту мелатоніну.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Як вишні впливають на сон

Вишні відомі як один з найкращих продуктів для сну, оскільки вони природним чином містять мелатонін. Вживання вишневого соку може сприяти довшому та глибшому сну. Висока концентрація рослинних сполук у фруктах може сприяти покращенню сну.

Вишні містять невелику кількість мелатоніну, який допомагає регулювати цикл сну та неспання. Антоціани, тип антиоксиданту, можуть сприяти здоровому сну завдяки підвищеному рівню мелатоніну.

Дослідження 2018 року, де приймали участь люди похилого віку з безсонням, показало, що вживання 1 склянки (240 мл) вишневого соку вранці та за 2 години до сну пов'язане зі збільшенням часу сну на 84 хвилини.

Інші дослідження вказують, що регулярне споживання вишневого соку може знизити рівень стресу та кортизолу - гормону, який заважає засинанню.

Інші поради щодо харчування перед сном

Уникайте вживання їжі пізно ввечері, оскільки організм перетворюватиме їжу на енергію. Звертайте увагу на контроль порцій, оскільки великі можуть порушити травлення.

Уникайте стимуляторів, таких як цукор або кофеїн, оскільки вони не дадуть вам спати вночі. Якщо ви лягаєте спати натщесерце, це знижує рівень цукру в крові та заважає організму добре спати.