Цей препарат заборонений у 30 країнах! Лікарка назвала популярні знеболювальні, які є небезпечними

Чим небезпечний анальгін

У складі анальгіну діюча речовина метамізол натрію. Це похідний піразолону, має аналгетичну, жарознижувальну і протизапальну дію. Цей препарат заборонений у більше як 30 країнах світу, але дозволений в Україні, і його навіть рекомендують деякі педіатри.

За словами лікарки метамізол натрію небезпечний розвитком агранулоцитозу - зниженням кількості лейкоцитів у крові (гранулоцитів).

"Це захисники нашого організму - вони першими беруть на себе "удар", коли в організмі є бактерія чи вірус. Утворюються вони у червоному кістковому мозку, власне на нього впливає метамізол і пригнічує його функцію. Якщо не вироблятимуться гранулоцити, то організм не зможе побороти збудників, і стає вразливим до бактерій, грибків. І це може стати смертельним", - пояснює експертка.

Ефект анальгіну описаний як "ефект тисячної таблетки", тобто симптоми агранулоцитозу не відразу спостерігаються, а приблизно за 2-3 тижні.

"Але якщо Ви приймали його раніше і зараз прийняли навіть 1 таблетку - цього достатньо аби запустити процес ураження кісткового мозку", - додає лікарка.

Також можливий розвиток апластичної анемії - нездатності стовбурових клітин червоного кісткового мозку генерувати зрілі клітини крові.

"Тобто у крові майже не буде еритроцитів, тромбоцитів. Будь-яка кровотеча може стати смертельною", - стверджує П'єц.

Прийом анальгіну може стати причиною розвитку анафілактичного шоку.

"Особисто я знаю про випадок смерті дитини власне від агранулоцитозу, їй вводили оці улюблені коктейлі анальгін і димедрол. Дитина померла за 3 дні", - пише лікарка.

Небезпечна речовина метамізол натрію входить у склад не лише анальгіну, а й спазмалгону, темпалгіну, реналгану та інших препаратів. Тому слід дивитися на діючу речовину ліків.

"Якщо у Вас є симптоми - не займайтеся самолікуванням, звертайтесь до лікарів", - наголошує П'єц.

Також лікарка застерігає, що димедрол - це антигістамінний препарат і він

заборонений у педіатричній практиці. Його не можна змішувати, згідно інструкції.

"Ознайомлений - значить озброєний, якщо є можливість, то обирайте з лікарем альтернативні методи. І пам'ятайте, що Ви завжди можете відмовитися від тої чи іншої ін'єкції", - підсумовує експертка.