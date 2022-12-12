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Цей препарат заборонений у 30 країнах! Лікарка назвала популярні знеболювальні, які є небезпечними

Як анальгін може нашкодити здоров'ю (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Найпоширеніший спосіб швидко втамувати головний чи зубний біль - прийняти таблетку анальгіну. Проте цей звичний препарат хоч і дієвий, але несе багато загроз для здоров'я і завдає надзвичайної шкоди організму.

Про те, як впливає анальгін та інші знеболювальні, розповіла львівська лікарка Вікторія П'єц на своїй сторінці в Instagram.

Чим небезпечний анальгін

У складі анальгіну діюча речовина метамізол натрію. Це похідний піразолону, має аналгетичну, жарознижувальну і протизапальну дію. Цей препарат заборонений у більше як 30 країнах світу, але дозволений в Україні, і його навіть рекомендують деякі педіатри.
За словами лікарки метамізол натрію небезпечний розвитком агранулоцитозу - зниженням кількості лейкоцитів у крові (гранулоцитів).
"Це захисники нашого організму - вони першими беруть на себе "удар", коли в організмі є бактерія чи вірус. Утворюються вони у червоному кістковому мозку, власне на нього впливає метамізол і пригнічує його функцію. Якщо не вироблятимуться гранулоцити, то організм не зможе побороти збудників, і стає вразливим до бактерій, грибків. І це може стати смертельним", - пояснює експертка.
Ефект анальгіну описаний як "ефект тисячної таблетки", тобто симптоми агранулоцитозу не відразу спостерігаються, а приблизно за 2-3 тижні.

"Але якщо Ви приймали його раніше і зараз прийняли навіть 1 таблетку - цього достатньо аби запустити процес ураження кісткового мозку", - додає лікарка.
Також можливий розвиток апластичної анемії - нездатності стовбурових клітин червоного кісткового мозку генерувати зрілі клітини крові.
"Тобто у крові майже не буде еритроцитів, тромбоцитів. Будь-яка кровотеча може стати смертельною", - стверджує П'єц.

Прийом анальгіну може стати причиною розвитку анафілактичного шоку.
"Особисто я знаю про випадок смерті дитини власне від агранулоцитозу, їй вводили оці улюблені коктейлі анальгін і димедрол. Дитина померла за 3 дні", - пише лікарка.
Небезпечна речовина метамізол натрію входить у склад не лише анальгіну, а й спазмалгону, темпалгіну, реналгану та інших препаратів. Тому слід дивитися на діючу речовину ліків.
"Якщо у Вас є симптоми - не займайтеся самолікуванням, звертайтесь до лікарів", - наголошує П'єц.
Також лікарка застерігає, що димедрол - це антигістамінний препарат і він
заборонений у педіатричній практиці. Його не можна змішувати, згідно інструкції.

"Ознайомлений - значить озброєний, якщо є можливість, то обирайте з лікарем альтернативні методи. І пам'ятайте, що Ви завжди можете відмовитися від тої чи іншої ін'єкції", - підсумовує експертка.

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