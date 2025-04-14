Цей популярний в українців препарат не рятує від похмілля: не витрачайте гроші!

Чому бетаргін не працює?

Ба більше виникають серйозні питання щодо маркетингової політики виробника, який нещодавно знизив вік застосування препарату з 12 до 3 років, посилаючись на непідтверджені або сумнівні дослідження.

Особливе занепокоєння викликає рекомендація "Бетаргіну" як засобу від похмілля. Фармацевти категорично заявляють: реального лікування похмілля не існує, окрім підтримки організму та часу. Людське тіло має власні механізми для виведення ацетальдегіду - токсичного метаболіту алкоголю, який і є основною причиною неприємних симптомів похмілля.

Цей процес потребує часу, і жодні "гепатопротектори" чи "детокс-препарати", включно з "Бетаргіном", не здатні його пришвидшити.

Доказові підходи до полегшення похмілля, які дійсно працюють

Замість того, щоб витрачати гроші на неефективні засоби, фармацевти рекомендують зосередитися на науково обґрунтованих методах полегшення симптомів похмілля:

Регідратація (вода, електроліти)

Алкоголь має сечогінну дію, що призводить до зневоднення організму та втрати важливих електролітів. Відновлення водного балансу за допомогою звичайної води або спеціальних розчинів електролітів є першочерговим завданням.

Сон

Повноцінний відпочинок дає організму час на відновлення та виведення токсинів.

Легка їжа

Легка, нежирна їжа допоможе стабілізувати рівень цукру в крові та зменшити нудоту.

За потреби – знеболювальні (парацетамол або ібупрофен у безпечних дозах)

Головний біль та м'язовий біль, спричинені похміллям, можна полегшити за допомогою звичайних знеболювальних препаратів. Важливо дотримуватися рекомендованих доз та уникати парацетамолу при наявності захворювань печінки.

Чому "Бетаргін" викликає сумніви?

"Бетаргін" позиціонується як засіб, що сприяє нормалізації функціонального стану печінки, виведенню токсинів та зменшенню наслідків алкогольної інтоксикації. Основними діючими речовинами препарату є аргінін та бетаїн.

Аргінін

Амінокислота, яка бере участь у багатьох біологічних процесах, включаючи виведення аміаку. Однак, доказова база щодо його ефективності у пришвидшенні виведення ацетальдегіду або значному покращенні стану при похміллі є слабкою.

Бетаїн

Речовина, яка може мати певний гепатопротекторний ефект, але знову ж таки, її вплив на швидкість виведення алкоголю та полегшення симптомів похмілля не підтверджений серйозними клінічними дослідженнями.

Фармацевти наголошують, що жоден науково обґрунтований клінічний протокол лікування похмілля не включає "гепатопротектори" чи "детокс-препарати". Єдиним ефективним підходом залишається підтримка організму та очікування природного виведення токсинів.