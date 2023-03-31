Цей популярний препарат нічого не лікує, але його часто призначають і купують

Диво-засіб - хлорофіліпт

Основна складова цього засобу - екстракт листя евкаліпту. Також в різні види виробники можуть додавати всілякі додаткові/допоміжні речовини (найчастіше спирт).

"Приймаючи препарати з доведеною ефективністю людина в результаті отримує покращення, а використовуючи ось таке - користі нуль, а шкода може бути ще й немаленька", - впевнені прихильники доказової медицини.

А саме: неодноразово повідомлялось про алергічні реакції на нього у вигляді набряків, а також навіть гострі стенози.

Дітям не можна, але його призначають

Цікаво, що в інструкції зазначено: досвід застосування препарату дітям відсутній. При цьому деякі лікарі "старої школи" призначають його грудним дітям.

"Адекватні лікарі його не призначають, так як в жодних міжнародних джерелах нема досліджень чи рекомендацій застосовувати екстракт евкаліпту при хворобах чи без них", - говориться в дописі.

Тому якщо лікар вам скаже попшикати його на соску і дати дитині, попшикати за щоку чи ще гірше - попшикати в горло - тікайте від того лікаря. Або ж просто ігноруйте таку рекомендацію.