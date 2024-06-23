Цей популярний міф про алкоголь може вас звести в могилу: у чому він полягає

В чому полягає міф

Існує міф, що невелика кількість алкоголю - корисна для серця, але це не так. Вживання навіть невеликих кількостей алкоголю не є корисним для цього органу і може навіть збільшити ризик серцево-судинних захворювань, стверджує кардіолог Томаш Росяк.

Незважаючи на те, що червоне вино вважається відносно здоровим і підтримує кровообіг, воно може сприяти серцевим розладам і призвести до інфаркту. Алкоголь також є порожніми калоріями, які викликають збільшення ваги, а надмірна вага значно підвищує ризик аритмії, кардіоміопатії та інших серцевих захворювань.

"Сучасні дослідження показують, що навіть споживання нижче допустимого порогу в 14 одиниць на тиждень підвищує ризик серцево-судинних проблем, не кажучи вже про значне збільшення ризику раку", - пояснив доктор Росяк.

Одиницею алкоголю вважаються 10 мл чистого етанолу (8 грамів), який міститься в: 250 мл пива (маленька пляшка), 125 мл вина (келих), 1 чарка горілки.

Дослідження підтверджують, що алкоголь значною мірою сприяє виникненню серцевих захворювань, таких як дилатаційна кардіоміопатія, гіпертонія, суправентрикулярні аритмії (включаючи фібриляцію передсердь), атеросклероз, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та серцевий напад, а також може погіршитися загальний стан здоров’я серцево-судинної системи.

У вас проблеми з серцем і надмірна вага?

Як підкреслив фахівець, пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної системи слід уникати алкоголю в будь-якому вигляді. Однією з причин є те, що алкоголь і серцеві ліки є небезпечною комбінацією. За словами Росяка, не можна поєднувати алкоголь з будь-якими ліками, зокрема знеболюючими та антибіотиками.

У більшості випадків алкоголь взаємодіє з ними, що може призвести до наслідків, які важко передбачити. Додатковим недоліком алкоголю є те, що він сприяє росту жирової тканини, що є несприятливим явищем, коли йдеться про здоров’я кровоносної системи.

Алкоголь дуже калорійний і його часто вживають разом зі шкідливими закусками та напоями, що містять багато "порожніх" калорій. Організм спочатку метаболізує алкоголь, що тимчасово знижує його здатність розщеплювати жири, білки та вуглеводи, що сприяє їх зберіганню.

Це призводить до збільшення жирової тканини та підриває зусилля щодо підтримки здорової ваги, підсумував кардіолог.