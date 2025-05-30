Цей популярний фрукт насправді саботує ваше схуднення: дізнайтеся, який

Прагнете схуднути, але ваш улюблений фрукт гальмує прогрес? Дізнайтеся, який популярний плід насправді саботує ваші зусилля, і чому дієтологи радять бути обережними з ним.

Фрукт-провокатор дієти

Мова йде про банан. Так, саме він - улюблений багатьма, зручний для перекусу, доступний цілий рік і визнаний "здоровим" продуктом. Але чому ж банан може стати на заваді схудненню?

Секрет криється в його високій калорійності та вмісті цукру, а саме фруктози. Хоча банан містить багато калію, вітамінів групи В та клітковини, один середній банан (близько 100 грамів без шкірки) містить приблизно 90-100 калорій та близько 12-14 грамів цукрів. Для порівняння, в 100 грамах полуниці – лише близько 32 калорій і 5 грамів цукрів, а в яблуці – приблизно 50 калорій і 10 грамів цукрів.

Ключова проблема банана для схуднення полягає в тому, що він є джерелом швидких вуглеводів. Фруктоза, що міститься в ньому, швидко засвоюється організмом. Це призводить до:

Різкого підвищення рівня цукру в крові

Хоча банани мають середній глікемічний індекс, для деяких людей, особливо при вживанні стиглих бананів, це може спричинити значний стрибок глюкози.

Вироблення інсуліну

У відповідь на підвищення рівня цукру, підшлункова залоза активно виробляє інсулін. Високий рівень інсуліну сигналізує організму про необхідність накопичувати енергію у вигляді жиру.

Швидкого настання голоду

Через швидке засвоєння, банани не дають тривалого відчуття ситості. Вже через 1-2 години після перекусу бананом ви знову відчуєте голод, що може спровокувати переїдання і споживання зайвих калорій протягом дня.

Як банани впливають на ваші результати?

Уявіть, що ви щодня замінюєте один банан на інший, менш калорійний фрукт або овоч.

Один банан (100 г) = 90-100 ккал

100 г полуниці = 32 ккал

100 г огірка = 15 ккал

Різниця в 50-80 калорій на день здається незначною. Але за тиждень це вже 350-560 зайвих калорій, а за місяць - до 2400 калорій! Це еквівалентно додатковим 3-4 плиткам шоколаду на місяць. У перспективі це може означати, що замість очікуваного схуднення, ви отримуєте плато або навіть невеликий набір ваги.

Коли банан може бути корисним для тих, хто худне?

Не варто повністю відмовлятися від бананів. Їх можна, і навіть потрібно, вживати, але з розумом:

Перед або після інтенсивного тренування

Банан - ідеальне джерело швидкої енергії перед фізичною активністю або для відновлення після неї. Він швидко поповнить запаси глікогену в м'язах.

Як частина збалансованого прийому їжі

Якщо ви додаєте банан до сніданку (наприклад, до вівсянки з білком і корисними жирами), він буде засвоюватися повільніше, і його цукри не спричинять різкого стрибка інсуліну.

У невеликих кількостях

Якщо ви дуже любите банани, обмежуйтеся половиною банана за раз або вживайте їх рідше.

Обирайте менш стиглі банани

Зеленуваті банани містять більше стійкого крохмалю та менше простих цукрів, що робить їх більш "дієтичними".