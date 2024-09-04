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Цей овоч може очистити печінку та допомогти схуднути всього за 10 днів

Який овоч допоможе очистити печінку та схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо ви прагнете зміцнити своє здоров’я, то один простий овоч може допомогти це зробити. Коренеплід може очистити жирову печінку та допомогти схуднути всього за 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Який овоч корисний  

Буряк насичений поживними речовинами, містить антиоксиданти, такі як беталаїни, які борються з пошкодженням клітин і запаленням, потенційно пропонуючи захист від раку та серцевих захворювань.

Також вам знадобиться п’ять стебел селери, нарізаних шматочками. Сира селера багата ферментами, які діють як сечогінний засіб, сприяючи виведенню токсинів з печінки та нирок.

Буряк є хорошим джерелом заліза та фолієвої кислоти (натуральної фолієвої кислоти). Він також містить нітрати, бетаїн, магній та інші антиоксиданти (зокрема, бетаціанін). Останні твердження щодо здоров’я свідчать про те, що буряк може допомогти знизити кров’яний тиск, підвищити працездатність і запобігти деменції.

Раніше ми повідомляли, чи справді є вітаміни в відварених овочах.

Також ми писали, чи справді насіння чіа корисне при схудненні.

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