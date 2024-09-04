Цей овоч може очистити печінку та допомогти схуднути всього за 10 днів

Який овоч корисний

Буряк насичений поживними речовинами, містить антиоксиданти, такі як беталаїни, які борються з пошкодженням клітин і запаленням, потенційно пропонуючи захист від раку та серцевих захворювань.

Також вам знадобиться п’ять стебел селери, нарізаних шматочками. Сира селера багата ферментами, які діють як сечогінний засіб, сприяючи виведенню токсинів з печінки та нирок.

Буряк є хорошим джерелом заліза та фолієвої кислоти (натуральної фолієвої кислоти). Він також містить нітрати, бетаїн, магній та інші антиоксиданти (зокрема, бетаціанін). Останні твердження щодо здоров’я свідчать про те, що буряк може допомогти знизити кров’яний тиск, підвищити працездатність і запобігти деменції.