UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цей орган не фільтр. Дієтолог розвінчала міфи про яловичу печінку

Фото: Яловича печінка - дуже корисна (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Довгий час вважалося, що субпродукти - це не корисно, і навіть шкідливо. Але це зовсім не так.

Дієтолог Сніжана Ворошилова у Instagram на прикладі яловичої печінки розвіяла міфи щодо шкідливості цього продукту.

Чому яловича печінка – корисна

У яловичій печінці міститься дуже багато корисних нутрієнтів. У цьому органі є вітамін В12, необхідний для правильної роботи нервової системи; вітамін А (ретинол) - для якісного зору та міцної імунної системи; а також - D, Е, K.

Макро та мікроелементи у печінці: залізо, фосфор, калій, натрій, кальцій, магній, мідь.

Міфи про печінку

Дієтолог пояснила, що всупереч міфу - печінка це не фільтр, а завод, на якому відбувається метаболізація та розбирання різних речовин. Тому тут дуже багато нутрієнтів.

Печінка чудово підходить для дієтичного харчування. У 100 г продукту всього 127 калорій і 4 грами жирів.

Ще один міф, що печінку складно та довго готувати. Це не так. Достатньо 30-40 хвилин потушкувати й можна не вимочувати в молоці.

З печінки ви зможете зробити чудовий паштет, не обов'язково їсти її у тушкованому вигляді.

 

Ми давали рецепт простого печінкового паштету, який готується за лічені хвилини.

Раніше дієтолог розповіла, як обрати корисну піцу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування