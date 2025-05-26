Цей одяг "потворить" фігуру, навіть якщо вона ідеальна: 5 речей, яким час на смітник

Деякі речі мають дивну здатність, вони начебто зручні та модні, але псують увесь вигляд та візуально додають зайву вагу. І навіть якщо фігура чудова, вони її псують, спотворюють пропорції та додають зайвого.

Трикотажні туніки

Вони дійсно зручні, але навряд чи створять правильні силуети. Такі туніки роблять форми "розмитими" й візуально додають зайві кілограми. Навіть при стрункій талії вона просто зникає під шаром еластичної тканини.

А якщо туніка ще й довга, то вона вкорочує ноги й візуально "обтяжує" стегна. Особливо це помітно в русі або на фото, коли замість образу в легкому і невимушеному "луці" виходить щось без жодних обрисів та натяків на гарну фігуру.

Легінси з тонкої тканини

Зручні, дешеві та, здавалося б, практичні. Але вони рідко коли виглядають охайно та дійсно гарно. Тонка еластична тканина просвічується, підкреслює кожен вигин, і не завжди той, який хочеться. А ще вона збирається на тілі й перетворює навіть підтягнуті ноги на щось дивне.

Якщо на легінсах ще й неякісні шви, то ефект псується остаточно. Без подовженого верхнього шару легінси виглядають не як частина образу, а як домашній одяг, який випадково вдягли на вулицю.

Спідниці до коліна з квітковим принтом

Це та сама довжина, яка "ріже" ноги у найневдалішому місці. Їх часто шиють з тонкої синтетики, яка тягнеться не там, де треба, і швидко втрачає форму. А ще такі спідниці додають віку, особливо з дрібним квітковим принтом.

Замість легкого літнього настрою виходить щось між бабусиним стилем і шкільною формою. Тому підбирайте довжину не просто для зручності - врахуйте особливості своєї фігури та не забувайте про вдалий принт.

Блейзери-оверсайз без чіткої форми

Тренд на оверсайз все ще існує, але не всі моделі мають дійсно вдалий вигляд. Якщо плечі звисають, а талія не проглядається, то весь образ починає страждати. Навіть дуже витончена фігура в такому піджаку втрачає форму та здається об’ємнішою, ніж є.

А коли до цього ще й додають широкі джинси або масивне взуття, то візуально "плюсується" декілька кілограмів, яких насправді немає. Саме тому важливо не просто бігти за трендами, а й думати про те, як модний "лук" виглядатиме саме на вас.

Джинси з заниженою талією

Так, вони зараз в моді, але варто носити їх з обережністю. Цей фасон підходить лише одній красуні зі 100, адже навіть при пласкому животі може з'явитися невдалий вигин на тілі. Якщо джинси нижче за талію, то фігура втрачає балан.

Ноги здаються коротшими, стегна ширшими, а живіт, навіть дуже маленький, підкреслюється - навряд чи ви чекаєте на такий ефект. Ідеальна фігура не завжди стає гарантією того, що в таких джинсах вона всіх вразить.