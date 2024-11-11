Цей непомітний симптом вдень може сигналізувати про слабоумство в майбутньому

Вчені виявили ключову ознаку, яка може бути симптомом деменції, але залишається непоміченою у багатьох людей похилого віку. Протягом останніх 10 років слабоумство є одною з основних причин смерті людей.

Який непомітний симптом може сигналізувати про захворювання, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження в Neurology.

Симптом деменції, який можна не помітити

Тепер абсолютно нове дослідження показало, що люди похилого віку, які відчувають втому протягом дня, можуть захворіти на деменцію.

"Наші результати підкреслюють необхідність перевірки проблем зі сном. Люди можуть отримати допомогу у своїх проблемах зі сном і запобігти погіршенню когнітивних функцій у подальшому житті", - розповіла лікар Віктуар Леруа.

Сонливість протягом дня пов’язана з синдромом моторного когнітивного ризику (MCR), який викликає повільну ходьбу та проблеми з пам’яттю. Однак люди з синдромом MCR не обов’язково мають порушення рухливості або діагностовану деменцію. Медична спільнота довго не визнавала синдром, але тепер вважається, що він подвоює ймовірність розвитку деменції.

У проривному дослідженні взяли участь 445 людей старше 65 років, які не мали деменції та мали постійне місце житла. Учасникам ставили питання про їхні звички сну та проблеми з пам’яттю, і на основі цього дослідники змогли діагностувати у 36 із них синдром MCR.

Більш конкретно, 39% групи, класифікованої як люди, які погано спали, мали вищий ризик розвитку синдрому MCR, ніж ті, хто відпочивав вночі гарно.

Ті, хто відчував надмірну денну сонливість, також мали втричі більшу ймовірність розвитку MCR, ніж ті, хто не мав проблем зі сном. Учасники також мали більшу ймовірність розвитку синдрому, якщо вони мали гіршу якість сну, спали коротше та частіше були сонливими вдень.

"Потрібно провести додаткові дослідження, щоб вивчити взаємозв’язок між проблемами сну та когнітивним зниженням і роль, яку відіграє синдром моторного когнітивного ризику. Нам також потрібні дослідження, щоб пояснити механізми, які пов’язують ці порушення сну з синдромом моторного когнітивного ризику та зниженням когнітивних функцій", - резюмував медик.