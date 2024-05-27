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Цей напій вгамує голод та допоможе вам схуднути, але є певні умови

Фото: Який напій допоможе схуднути (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Одна чашка цього напою на день справді може допомогти людям скинути кілограми, оскільки вона насичена клітковиною, яка втамовує голод.

Що саме треба пити, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву інструктора Стіва Бенета виданню The Sun.

Який напій допоможе схуднути

Тренер Стів Беннетт сказав, що хоча горіхи та насіння є чудовою їжею з клітковиною, гарячий шоколад може допомогти стати стрункішими тим людям, хто любить солодке.

Клітковина повільно перетравлюється в організмі, тому ви довше відчуваєте ситість і це може зупинити тягу до перекусів - часту причину збільшення ваги.

"Більше клітковини у вашому раціоні змушує вас їсти менше і довше забезпечує відчуття ситості. Какао-порошок, який має бути основним інгредієнтом гарячого шоколаду, має високий вміст клітковини", - розповів Стів.

Не купуйте какао з доданим цукром в супермаркетах, зробіть напій самостійно.

Експерт радить рецепт, який складається з 200 мл теплого молока, двох столових ложок звичайного какао-порошку і двох чайних ложок підсолоджувача стевії.

Чому клітковина так важлива

Зазначимо, що у середньому дорослі отримують лише 20 грамів із рекомендованих 30 грамів клітковини на день. Какао-порошок містить близько 28% клітковини. Інші хороші джерела включають авокадо, каші, овочі.

Дослідження, яке проводилося вченими у 2015 році за участю 240 осіб, показало, що ті, хто просто прагнув досягти цільового показника в 30 грамів клітковини день, втратили в середньому два кілограми на рік.

 

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