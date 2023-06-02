"Цей московитський кримінал розстрілює своїх": воїн ЗСУ розповів про "філософію" російської армії

Яка "філософія" у російської армії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро встав на захист Батьківщини у складі ТРО, очищуючи околиці Києва від окупантів. Пізніше він під позивним "Світ" воював у десантно-штурмовій бригаді ЗСУ на півдні та сході України, де отримав важке поранення.

"Московити заганяють своє стадо сюди і воно розрослося. Я взагалі не знаю, як їхній комітет матерів ще не б'є в дзвони. Вони з абсолютною байдужістю користуються старими своїми наративами, що жінки ще понароджують", - розповідає Дмитро про російську армію.

Він ділиться своїми враженнями про війська РФ.

"В Соледарі першими йшли недолюдки. Вони невмотивовані, бояться, трусяться в цьому московитському одязі, позаду йде така лжекримінальна московитська естетика і в ній є щось таке нагле, те, до чого звикли московити. І молодь не може відступитись, бо ними пантрує кримінал. А яка в них розмова - це матюче, пиятика, невігластво. А коли їм стає лячно, цей кримінал розвертаються назад, а їх 3-тя лінія просто розстрілює", - говорить військовий.

Дмитро Лінартович під позивним "Світ" пройшов Бахмут, Соледар і херсонський напрям (фото: facebook.com/Дмитро Лінартович)

Також Лінартович зазначає, що російські солдати деморалізовані, тому "зливають" захоплені території.

"Ми бачимо, що вони вже виїжджають і сіється паніка. Деякі ділянки вони "зливають" і просто йдуть. Вони ж думали взяти нас навалом, це ж ординці, це їхня тактика і манера. Як шакали діють. І вони будуть зливати території надалі. Єдине, що до перемоги ще дуже далеко", - каже Дмитро.

Військовий пояснив, чому, на його думку, РФ приречена на поразку.

"Це нація, яка сама себе з'їдає, пожирає і, звичайно, що для них це буде програш, фіаско. У нас тільки в консолідації і згуртованості сила, рано чи пізно це все скінчиться нашою перемогою", - додає Лінартович.

Чому окупанти не покидають спроб захопити Бахмут

Військовий наголошує, що Україна не має поступатися жодним шматком своєї території.

"Все просто - віддай хижаку мізинець, він тобі відкусить по ключицю руку", - коментує актор марні спроби РФ захопити зруйнований Бахмут.

При цьому він додає, що у місті зруйнована інфраструктура, немає електропостачання, а воду люди черпають із калюж.

"Звичайно у Бахмуті уже дуже багато полеглих, але якщо ми віддамо цей плацдарм, то наступним буде Краматорськ, а тоді наступне місто і так запросто можуть до центру дійти. А нам нема куди відступати. Ми на своїй, Богом даній, землі. Так, це великою ціною для нас дається, але нам потрібна тільки перемога", - каже військовий.

Більше думок актора про війну та країну після перемоги дивіться у цьому відео.