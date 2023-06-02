"Цей московитський кримінал розстрілює своїх": воїн ЗСУ розповів про "філософію" російської армії

Актор та військовий Дмитро Лінартович, який пройшов гарячі бої під Бахмутом, Соледаром та на херсонському напрямі, розповів про "лжекримінальну філософію" російської армії, їхню ординську тактику ведення війни та пояснив, чому РФ приречена на поразку.

Яка "філософія" у російської армії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро встав на захист Батьківщини у складі ТРО, очищуючи околиці Києва від окупантів. Пізніше він під позивним "Світ" воював у десантно-штурмовій бригаді ЗСУ на півдні та сході України, де отримав важке поранення.

"Московити заганяють своє стадо сюди і воно розрослося. Я взагалі не знаю, як їхній комітет матерів ще не б'є в дзвони. Вони з абсолютною байдужістю користуються старими своїми наративами, що жінки ще понароджують", - розповідає Дмитро про російську армію.

Він ділиться своїми враженнями про війська РФ.

"В Соледарі першими йшли недолюдки. Вони невмотивовані, бояться, трусяться в цьому московитському одязі, позаду йде така лжекримінальна московитська естетика і в ній є щось таке нагле, те, до чого звикли московити. І молодь не може відступитись, бо ними пантрує кримінал. А яка в них розмова - це матюче, пиятика, невігластво. А коли їм стає лячно, цей кримінал розвертаються назад, а їх 3-тя лінія просто розстрілює", - говорить військовий.

Дмитро Лінартович під позивним "Світ" пройшов Бахмут, Соледар і херсонський напрям (фото: facebook.com/Дмитро Лінартович)

Також Лінартович зазначає, що російські солдати деморалізовані, тому "зливають" захоплені території.

"Ми бачимо, що вони вже виїжджають і сіється паніка. Деякі ділянки вони "зливають" і просто йдуть. Вони ж думали взяти нас навалом, це ж ординці, це їхня тактика і манера. Як шакали діють. І вони будуть зливати території надалі. Єдине, що до перемоги ще дуже далеко", - каже Дмитро.

Військовий пояснив, чому, на його думку, РФ приречена на поразку.

"Це нація, яка сама себе з'їдає, пожирає і, звичайно, що для них це буде програш, фіаско. У нас тільки в консолідації і згуртованості сила, рано чи пізно це все скінчиться нашою перемогою", - додає Лінартович.

Чому окупанти не покидають спроб захопити Бахмут

Військовий наголошує, що Україна не має поступатися жодним шматком своєї території.

"Все просто - віддай хижаку мізинець, він тобі відкусить по ключицю руку", - коментує актор марні спроби РФ захопити зруйнований Бахмут.

При цьому він додає, що у місті зруйнована інфраструктура, немає електропостачання, а воду люди черпають із калюж.

"Звичайно у Бахмуті уже дуже багато полеглих, але якщо ми віддамо цей плацдарм, то наступним буде Краматорськ, а тоді наступне місто і так запросто можуть до центру дійти. А нам нема куди відступати. Ми на своїй, Богом даній, землі. Так, це великою ціною для нас дається, але нам потрібна тільки перемога", - каже військовий.

Більше думок актора про війну та країну після перемоги дивіться у цьому відео.