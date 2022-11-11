Цей метод поверне вогонь у ваші інтимні стосунки. Перевіряйте негайно

Як можна планувати секс, якщо він повинен бути спонтанним і пристрасним?

Насправді, планування сексу - один із інструментів ceкc-терапевтів, який рекомендується парам, які перебувають у довготривалих відносинах.

І хоча секc за планом може звучати нудно, але багато пар, що наділяють ceкc спонтанністю, в ході відносин стикаються з тим, що ceксу в парі просто немає. А потім не знають, що з цим робити!

Секс не був спонтанним навіть на початку відносин

Згадайте початок відносин, коли ви тільки почали зустрічатися, ви ж готувалися до сексу, планували його.

Він теж не завжди був спонтанним тоді. Адже ви фантазували про зустріч, думали про поголеність у відповідних місцях, вишуканий парфум, звабливий одяг...

Внесіть секс у графік

Якщо ви поставите секс у лист очікування, то хоча б пару разів на день ви згадуватимете про запланований захід, готуватиметеся до нього, фантазуватимете.

У чому основні фішки планування?

Це спосіб показати собі та партнеру, що ви цінуєте ваше інтимне життя. Адже ми плануємо те, що для нас важливе.

У вас можуть бути різні біоритми: хтось секс-активний вранці, у іншого бажання прокидається ближче до вечора, тому складіть секс-розклад саме для вашої пари.

Можна вибрати для сексу певний день тижня. Домовтеся, що один із контактів на місяць має бути ігровим, яскравим, незвичайним.

Це може бути рольова гра, нова локація (побачення в готелі), нова секс-іграшка, інтимний сюрприз.

І звісно ж не забувайте дякувати один одному за отримане задоволення і за те, що обидвоє дбаєте про свою близькість у парі. Влаштовуйте побачення, не пов'язані із заняттям сексом, - просто проводьте якийсь час удвох, і тоді ваші стосунки будуть міцними і довготривалими.