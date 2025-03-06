Цей манікюр закрутить всім голову. 5 небанальних дизайнів до 8 березня

Матовий манікюр з квітковим малюнком

Такий варіант чудово підійде всім, хто хоче весняний дизайн, але втомився від звичайних квіткових мотивів. Яскраве листя з матовим топом стає не таким "кричущим", але водночас залишається ефектним. До того ж подібну ідею можна повторити на нігтях будь-якої форми.

Незвичайні малюнки

А такий манікюр знову повертається в моду, ще кілька років тому практично кожна модниця хотіла навчитися робити яскраві завитки з крапель кількох лаків. Тепер же дизайн отримав сучасне виконання і прикрашатиме ваші ручки, нагадуючи про те, що скоро почнеться сезон квітів і буяння фарб.

Альтернатива френчу

Квіткові мотиви на нюдовій базі мають максимально ніжний вигляд. Просто зробіть малюнки не на всіх нігтиках, а на кількох. Квіточки вдало замінять стандартний френч і зроблять ваші руки оригінальними. До того ж такий дизайн навряд чи швидко набридне, адже він стриманий і стильний.

Трендовий бургунді

Цей колір не вийде з трендів навіть навесні. А незвичайний дизайн дасть вам змогу виділитися і привернути увагу до рук. Просто покажіть своєму майстру референс, разом з ним ви можете або просто повторити ідею, або ж надихнутися і вигадати щось нове.

"Глазуровані" нігті

Неймовірно сяючий манікюр, який підкорить усіх. Такий дизайн дуже легко повторити, потрібна лише блискуча втирка. Також можна взяти лаки з ефектом "котячого ока", блискітки можна легко "розтягнути" по всій нігтьовій пластині, що дасть ефект "глазурування".

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