Цей інгредієнт у багатьох продуктах може викликати серцевий напад та інсульт: нове дослідження

В чому полягає дослідження

Експерти в галузі охорони здоров’я випустили термінове попередження, оскільки дослідження пов’язують популярний низькокалорійний замінник цукру з підвищеним ризиком серцевого нападу, інсульту та смертей, пов’язаних із серцево-судинними захворюваннями.

Нове дослідження, опубліковане в European Heart Journal, показало, що певний тип підсолоджувача може завдати шкоди нашому здоров’ю.

Ксиліт, цукровий спирт, використовується як добавка і на 40% менш калорійна, ніж справжній цукор.

Він природним чином присутній у невеликих кількостях у фруктах і овочах, а також виробляється організмом людини.

Ксиліт можна знайти в популярних продуктах, таких як жуйка без цукру, солодощі, хлібобулочні вироби, зубна паста та предмети з позначкою "для кето дієти".

Минулого року та ж дослідницька група виявила подібний зв'язок з іншим популярним підсолоджувачем - еритритом.

Зазначимо, що останніми роками зросло використання цукрозамінників через проблеми з ожирінням.

У рамках революційного дослідження дослідники виміряли рівень природного ксиліту в крові понад 3000 учасників, які голодували. Вони виявили, що у тих, хто має рівень ксиліту в перших 25%, ризик серцевого нападу, інсульту або смерті протягом трьох років майже вдвічі вище, ніж у тих, хто в нижчому квартилі.

Вчені радять людям уникати ксиліту та подібних цукрових спиртів. Не бійтеся додавати невелику кількість цукру, меду або фруктів для солодкого смаку.

Продукти, які можуть містити ксиліт, включають: