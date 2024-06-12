Цей інгредієнт у багатьох продуктах може викликати серцевий напад та інсульт: нове дослідження

Підсолоджувач у продуктах може збільшити згортання крові, підвищуючи ризик небезпечних ускладнень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове дослідження в European Heart Journal.
Експерти в галузі охорони здоров’я випустили термінове попередження, оскільки дослідження пов’язують популярний низькокалорійний замінник цукру з підвищеним ризиком серцевого нападу, інсульту та смертей, пов’язаних із серцево-судинними захворюваннями.
Нове дослідження, опубліковане в European Heart Journal, показало, що певний тип підсолоджувача може завдати шкоди нашому здоров’ю.
Ксиліт, цукровий спирт, використовується як добавка і на 40% менш калорійна, ніж справжній цукор.
Він природним чином присутній у невеликих кількостях у фруктах і овочах, а також виробляється організмом людини.
Ксиліт можна знайти в популярних продуктах, таких як жуйка без цукру, солодощі, хлібобулочні вироби, зубна паста та предмети з позначкою "для кето дієти".
Минулого року та ж дослідницька група виявила подібний зв'язок з іншим популярним підсолоджувачем - еритритом.
Зазначимо, що останніми роками зросло використання цукрозамінників через проблеми з ожирінням.
У рамках революційного дослідження дослідники виміряли рівень природного ксиліту в крові понад 3000 учасників, які голодували. Вони виявили, що у тих, хто має рівень ксиліту в перших 25%, ризик серцевого нападу, інсульту або смерті протягом трьох років майже вдвічі вище, ніж у тих, хто в нижчому квартилі.
Вчені радять людям уникати ксиліту та подібних цукрових спиртів. Не бійтеся додавати невелику кількість цукру, меду або фруктів для солодкого смаку.
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