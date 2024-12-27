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Цей екзотичний чай має багато переваг для організму та сприяє схудненню

Чим корисний чай улун для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чай улун - традиційний китайський чай, який дуже відрізняється від звичайних видів. Напій приносить організму багато користі та навіть здатен позитивно впливати на мозок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Що відомо

Улун - традиційний китайський чай, що за ступенем окиснення стоїть між зеленим та чорним чаями. Ступінь окиснення улунів коливається від 30 до 70 %.

Для улуна збирають зріле листя з дорослих кущів. Процес виготовлення чаю включає зав'ялювання, скручування, ферментацію, підсмажування, повторне скручування і подальше сушіння.

 розповіла, що ч

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Сприяє здоровому схудненню

Катехіни, що містяться в чаї, покращують метаболізм і допомагають модулювати енергетичний баланс. У японському дослідженні, проведеному на одинадцяти здорових жінках, доведено, що чай улун забезпечує їх організм вдвічі більшою кількістю полімеризованих поліфенолів, ніж зелений чай, що прискорює їх енергетичний обмін.

Крім того, кофеїн, що міститься в чаї улун, спалює жир, не знижуючи при цьому рівень енергії в організмі. Також чай улун допомагає приборкати голод, тож ви з меншою ймовірністю накинетеся на шкідливі перекуси.

 

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