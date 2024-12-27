Цей екзотичний чай має багато переваг для організму та сприяє схудненню

Чай улун - традиційний китайський чай, який дуже відрізняється від звичайних видів. Напій приносить організму багато користі та навіть здатен позитивно впливати на мозок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що відомо

Улун - традиційний китайський чай, що за ступенем окиснення стоїть між зеленим та чорним чаями. Ступінь окиснення улунів коливається від 30 до 70 %.

Це частково ферментований чай - зірване листя в’ялять і дають їм ферментуватись (окислюватися) перед висушуванням.

Зелений чай не окислюється, тобто він не піддається впливу кисню протягом тривалого періоду під час виробництва. Він залишається зеленим за кольором, з іншого боку трав’янистий повністю окислюється - він піддається дії повітря протягом тривалого періоду, так що в ньому відбувається природна хімічна реакція.

Для улуна збирають зріле листя з дорослих кущів. Процес виготовлення чаю включає зав'ялювання, скручування, ферментацію, підсмажування, повторне скручування і подальше сушіння.

Переваги чаю улун

Корисний для здоров’я кишечника

Дієтолог Саміна Каллоо розповіла, що ч орний, зелений і чай улун можуть посилювати ріст корисних бактерій у кишечнику людини.

З балансований мікробіом кишечника є ключем до сильної імунної системи.

Бореться із запаленням

На додаток до свого унікального смаку та аромату напівферментованого чаю, чай улун має характерну сполуку під назвою теазинензини, яка є групою поліфенолів чаю (потужний антиоксидант), які мають корисні для здоров’я властивості

Ц і сполуки можуть відігравати ключову роль у користі чаю улун для здоров’я, включаючи антигіперглікемічний (він же баланс цукру в крові) і протизапальний ефект.

Заспокоює

Усі справжні чаї (чорний, зелений і улун) містять амінокислоти L-теанін.

Дослідження показали, що L-теанін пов’язаний із покращенням розслаблення, напруги та спокою. Також L-теанін допомагає розслабитися, зменшуючи стимуляцію, спричинену кофеїном.

До того ж L-теанін і кофеїн підтримують увагу та пам’ять і мінімізують відволікання. Від 200 до 400 міліграмів L-теаніну на день можуть допомогти зменшити стрес і занепокоєння у людей у ​​стресових умовах.

Сприяє здоровому схудненню

Катехіни, що містяться в чаї, покращують метаболізм і допомагають модулювати енергетичний баланс. У японському дослідженні, проведеному на одинадцяти здорових жінках, доведено, що чай улун забезпечує їх організм вдвічі більшою кількістю полімеризованих поліфенолів, ніж зелений чай, що прискорює їх енергетичний обмін.

Крім того, кофеїн, що міститься в чаї улун, спалює жир, не знижуючи при цьому рівень енергії в організмі. Також чай улун допомагає приборкати голод, тож ви з меншою ймовірністю накинетеся на шкідливі перекуси.