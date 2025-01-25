Цей дорогоцінний камінь згубив багато життів: таємниці одного з найдорожчих діамантів у світі

Діамант "Надія" оповитий легендами, які лякають і заворожують одночасно. Його шлях сповнений історіями про втрати, прокляття й нещастя, що переслідували власників цього дорогоцінного каменю протягом століть.

Які таємниці приховує діамант "Надія", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на All that’s interesting

Темно-синій діамант вагою 45,52 карата, видобутий в Індії, є одним із найвідоміших дорогоцінних каменів у світі. Однак його історія оповита не лише красою, а й розповідями про прокляття, що переслідує його власників.

Діамант отримав свою назву не через символічну надію, а на честь британського колекціонера Генрі Хоупа, який володів ним у 19 столітті. Проте шлях каменя до визнання був складним: від загадкового придбання в Індії 17 століття до трагічних подій, які супроводжували багатьох його власників.

Першим відомим власником діаманта став французький торговець Жан-Батист Таверньє. За однією з легенд, дорогоцінний камінь був викрадений зі статуї богині Сіти, за що Таверньє нібито прокляли.

Хоча торговець прожив довге життя, подальша історія діаманта вражає трагедіями. У 18 столітті діамант прикрашав королів Франції Людовіка 14, 15 і 16, але останній з них, разом із дружиною Марією-Антуанеттою, загинув на гільйотині під час революції.

Після зникнення під час революції камінь з'явився у Лондоні, де його придбали члени британської еліти, включаючи короля Георга 4. Проте фінансові труднощі змушували нових власників продавати коштовність.

Діамант також приніс нещастя лорду Френсісу Хоупу, який збанкрутував, і його дружині Мей Йохе, яка покинула його.

На початку 20 століття діамант опинився в США. Його володарка, американська спадкоємиця Евелін Волш Маклін, не зважала на чутки про прокляття, але в її житті трапилося чимало трагедій: смерть сина, розпад шлюбу, божевілля чоловіка та передозування дочки.

Діамант "Надія" на виставці в Національному музеї природної історії у Вашингтоні, округ Колумбія (Вікіпедія)

У 1949 році камінь придбав Гаррі Вінстон, який передав його Смітсонівському музею природної історії, де він перебуває донині.

Діамант "Надія" залишається об’єктом легенд і захоплення. Його вартість оцінюється в 350 мільйонів доларів, проте камінь "не продається". Чи справді він проклятий, чи це лише збіг обставин? Відповідь досі залишається загадкою.