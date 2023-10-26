Цей диво-засіб очистить чайник навіть від найстарішого накипу: результат вас здивує

Який чудо-засіб допоможе від накипу

Експерти радять скористатися жахливо простим лайфхаком. Багато хто про нього чув, але не усі наважувалися застосувати його в реальному житті. Однак відгуки користувачів у соцмережах свідчать про те, що такий метод справді працює.

Просто залийте у чайник газовану колу. Доводити напій до кипіння не потрібно. Нагрійте чайник приблизно наполовину, потім зніміть його з вогню. Якщо ж у вас електрочайник, просто не відключіть його від мережі після того, як кола стане гарячою.

Потім слід залишити чайник приблизно на 30 хвилин. За цей час кислоти почнуть "роз'їдати" наліт. Накип поступово відійде від стінок та дна чайника. Після цього вилийте напій із залишками нальоту і добре вимийте чайник.

Як відчистити накип у чайнику (фото: freepik.com)

Що ще допоможе від накипу

Раніше ми вже розповідали, що для боротьби з нальотом чудово підійде лимон. Наріжте цитрус і киньте шматочки у чайник, чистити лимон від шкірки не потрібно. Потім залийте їх водою та прокип'ятіть чайник.

Під час кип'ятіння лимон почне проникати вглиб накипу, руйнуючи його. Тому після того, як вода охолоне, вилийте її в унітаз, а шматочки лимонів та "уламки" накипу викиньте у відро для сміття.