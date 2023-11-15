Цей "диво-апарат" шкодить здоров'я: українців попередили про небезпечний метод "лікування"

В Україні медики розповіли про не дієву процедуру з жахаючою назвою та принципом дії - гідроколонотерапію. Такий метод у сучасному світі досі продовжують використовувати під час лікування чи у процесі реабілітації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт МОЗ України.

Хто винайшов метод

Гідроколонотерапія - це очищення товстого кишківника за допомогою спеціального апарату, трубка якого вводиться у пряму кишку. Через трубку подається від 20 до 60 літрів води.

Інколи до рідини додають суміш вітамінів, трав чи певних медикаментів. "Справжні гуру" проводять цю процедуру навіть із застосуванням кави. В кінці введена суміш виходить природним шляхом.

Одними з перших процедуру почали використовувати давні греки та єгиптяни. Проте цей метод так і лишився в "анналах історії", якби не член петербурзької академії наук Ілля Мечников. Медики кажуть, що він наприкінці 19 століття працював над темою "Аутоінтоксикація".

Тоді він у своїх дослідженнях дійшов висновку, що організм отруюється через токсини, які виділяються від розпаду харчових продуктів у товстому кишківнику.

Однак, у 1919 році ця теорія була повністю спростована. Про це згадують у своєму аналізі від 2009 року Рубен Ді Акоста (Ruben D Acosta) та Брукс Ді Кеш (Brooks D Cash).

Дослідники дійшли висновку, що не існує надійних контрольованих випробувань, які б підтверджували дієвість методу. Вони виявили численні випадки, які описують несприятливі наслідки такого очищення товстої кишки.

Які існують ризики

В управлінні з продовольства й медикаментів США (FDA) випустили кілька листів із попередженнями виробників про неправдиві заяви щодо їхньої ефективності. Вони також наголосили на проблемах безпеки та порушеннях контролю якості такої продукції.

Практика гідроколонотерапії для покращення здоров’я чи лікування не підтримується в жодній науковій медичній літературі та не може бути рекомендована за жодних обставин.

Ризиків при проведенні цієї процедури - багато. Ось лише деякі з них:

ймовірність зневоднення

перфорація кишківника

інфекції

психологічні порушення (внаслідок неприємної процедури)

Гідроколонотерапія - не панацея, не допоміжний метод при лікуванні чи реабілітації пацієнтів та "не косметологічне ноу-хау". Це недоведений, небезпечний метод, який має несприятливі наслідки для здоров’я та гаманця людини.

"Не ризикуйте та в жодному випадку не погоджуйтесь на "лікування" цим диво-апаратом. Якщо ж вам потрібна дієва та якісна реабілітація, яка ґрунтується на принципах доказовості, мультидисциплінарності та пацієнтоцентричності - зверніться до медзакладів, які мають відповідні контракти від НСЗУ", - закликають медики.

Чи безкоштовна реабілітація в Україні

Медики зазначили, що якісна та дієва реабілітація повністю покривається НСЗУ в рамках "Програми медичних гарантій".

Для проходження амбулаторної реабілітації вистачить електронного направлення від лікаря.

Для проходження стаціонарного відновлення достатньо отримати електронне направлення від лікуючого лікаря. Також послуга доступна в разі переведення з одного медичного закладу чи клінічного підрозділу до іншого.

Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має тривати мінімум 14 днів із процедурами від трьох годин на день. За двома напрямами та більше - 21 день.