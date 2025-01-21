Цей дивний симптом на шкірі може сигналізувати про рак: проявляється на ногах

Який симптом може сигналізувати про рак?

Існує багато видів раку, включаючи рак шкіри. Однією з найбільш смертоносних є меланома, одна з найшвидше розповсюджуваних форм раку. Він також здатний вражати лімфовузли і навіть кровоносні судини.

Крім того, один із найяскравіших фактів про меланому полягає в тому, що вона частіше вражає чоловіків, ніж жінок. Як і в переважній більшості ракових захворювань, для боротьби з ним і перемоги в битві фундаментальною частиною є раннє виявлення.

Область тіла, де може проявлятися рак шкіри, - це стопи. Для цього необхідно враховувати місця, де може проявитися це захворювання, а меланома може проявитися навіть у місці, яке спочатку може здатися дивним, це не що інше, як ноги.

Варто зазначити, що однією з основних причин розвитку цього захворювання є вплив ультрафіолету. Однак, за словами співробітників Американської академії дерматології, відомої як AAD, вони рекомендують перевіряти деякі ділянки, які не повинні піддаватися впливу сонця.

Експерти радять ретельно стежити за такими ділянками стопи, як підошва, пальці і навіть нігті. Дослідження показали, що травма стопи може збільшити ризик розвитку меланоми

Також вам слід звернути увагу, якщо ви помітили коричневу або чорну вертикальну лінію під нігтем, якщо він червоний або в місці, де є рана.

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