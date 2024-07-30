Цей дешевий сніданок допоможе схуднути: нове дослідження

Що треба їсти на сніданок для схуднення

Дослідження показали, що певний тип клітковини, що міститься в вівсі, допомагає запобігти переїданню та збільшенню ваги.

Ця клітковина називається бета-глюкан та спричинила більшу втрату ваги, ніж інші її форми.

Хоча дослідження проводилося на мишах, дослідники вважають, що бета-глюкан може бути "дієвою дієтичною стратегією для метаболічних захворювань" - групи станів, які виникають разом, підвищуючи ризик серцевих захворювань, інсульту та діабету 2 типу, включаючи накопичення зайвого жиру навколо талії.

У рамках дослідження миші отримували один із п’яти видів клітковини щодня протягом 18 тижнів, що включало:

Пектин: розчинна клітковина, що міститься у фруктах.

Бета-глюкан: розчинна клітковина, яка зазвичай зустрічається в природі, включаючи злаки, такі як овес, дріжджі, гриби та морські водорості.

Пшеничний декстрин: розчинна клітковина, що продається без рецепта як добавка клітковини.

Стійкий крохмаль: тип крохмалю, який функціонує подібно до клітковини, уникаючи травлення та ферментації в товстій кишці.

Целюлоза: нерозчинна клітковина, що міститься в клітинах рослин.

Команда вимірювала вагу тварин, рівень жиру в організмі, кількість енергії, яку вони споживали, і їх толерантність до глюкози. Вони також досліджували мікробіом кишечника та коротколанцюгові жирні кислоти (SCFA), які вони виробляли.

В результаті виявилося, що всі п’ять типів клітковини суттєво змінили мікробіом кишківника тварин і змінили рівні SCFA, які вони виробляють. Але коли конкретно розглядали вагу тіла, масу жиру та толерантність до глюкози, лише бета-глюкан показав найкращі результати.

Як отримати більше бета-глюкану у своєму раціоні

Продукти, багаті бета-глюканом, включають: