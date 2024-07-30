Цей дешевий сніданок допоможе схуднути: нове дослідження

Схуднення - це не дуже простий процес, який вимагає від вас дотримуватися правильного харчування та фізичних вправ. Нове дослідження виявило особливий сніданок, який може допомогти скинути вагу тим, хто цього прагне.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Journal of Nutrition .

Що треба їсти на сніданок для схуднення

Дослідження показали, що певний тип клітковини, що міститься в вівсі, допомагає запобігти переїданню та збільшенню ваги.

Ця клітковина називається бета-глюкан та спричинила більшу втрату ваги, ніж інші її форми.

Хоча дослідження проводилося на мишах, дослідники вважають, що бета-глюкан може бути "дієвою дієтичною стратегією для метаболічних захворювань" - групи станів, які виникають разом, підвищуючи ризик серцевих захворювань, інсульту та діабету 2 типу, включаючи накопичення зайвого жиру навколо талії.

У рамках дослідження миші отримували один із п’яти видів клітковини щодня протягом 18 тижнів, що включало:

Пектин: розчинна клітковина, що міститься у фруктах.

Бета-глюкан: розчинна клітковина, яка зазвичай зустрічається в природі, включаючи злаки, такі як овес, дріжджі, гриби та морські водорості.

Пшеничний декстрин: розчинна клітковина, що продається без рецепта як добавка клітковини.

Стійкий крохмаль: тип крохмалю, який функціонує подібно до клітковини, уникаючи травлення та ферментації в товстій кишці.

Целюлоза: нерозчинна клітковина, що міститься в клітинах рослин.

Команда вимірювала вагу тварин, рівень жиру в організмі, кількість енергії, яку вони споживали, і їх толерантність до глюкози. Вони також досліджували мікробіом кишечника та коротколанцюгові жирні кислоти (SCFA), які вони виробляли.

В результаті виявилося, що всі п’ять типів клітковини суттєво змінили мікробіом кишківника тварин і змінили рівні SCFA, які вони виробляють. Але коли конкретно розглядали вагу тіла, масу жиру та толерантність до глюкози, лише бета-глюкан показав найкращі результати.

Як отримати більше бета-глюкану у своєму раціоні

Продукти, багаті бета-глюканом, включають: