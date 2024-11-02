Цей чай є міні-детоксом. Він очистить печінку та додасть шкірі сяйва

Від чого допомогає чай з розторопші

Розторопша плямиста (Silybum marianum) - це вид однорічних рослин родини айстрових. За зовнішнім виглядом вона дуже нагадує осот звичайний або власне осот польовий, який відноситься до того ж сімейства. Насіння розторопші має низку корисних властивостей. Воно містить велику кількість здорових жирів і клітковини.

Однак основною діючою речовиною насіння розторопші є антиоксидант, протизапальний і противірусний силімарин. Це сполука флавонолігнанів, яка захищає печінку від токсинів.

Дослідження показують, що завдяки вмісту силімарину розторопша зменшує пошкодження печінки, спричинене вільними радикалами, які утворюються, коли печінка метаболізує токсичні речовини. Зменшує запалення і регенерує паренхіму печінки. Також має жовчогінну дію, знижує рівень шкідливого холестерину ЛПНЩ і рівень глюкози в крові.

Коли пити чай з розторопші?

Особливо рекомендується людям, які страждають на алкогольну хворобу печінки, неалкогольну жирову хворобу печінки, гепатит і навіть рак печінки.

Завдяки своїм антиоксидантним, протизапальним і антибактеріальним властивостям розторопша також може бути корисною добавкою для людей, які страждають від акне.

Чай також можна тимчасово вживати при розладі травлення після вживання важкоперетравлюваної їжі.

Як приготувати чай з розторопші?

1 чайна ложка розторопші або в насінні,

250 мл окропу.

Як готувати і пити чай з розторопші?

Розторопшу залийте окропом. Варіть на пару під кришкою протягом 15-20 хвилин у випадку меленої розторопші та приблизно 30 хвилин у вигляді цільних зерен. Пийте один раз на день протягом тижня, щоб провести м’яку та природну міні-детоксикацію організму.

Кому не можна пити розторопшу?

Розторопша і чай з розторопші не рекомендуються:

дітям до 12 років,

вагітним жінкам,

матерям, які годують груддю,

люди похилого віку.

Розторопша підвищує жовчовиділення, тому її не можна вживати людям із закупоркою жовчних шляхів. Розторопшу не рекомендується поєднувати з такими препаратами, як метронідазол або індинавір.