Цей бюджетний продукт може допомогти схуднути і знизити артеріальний тиск

Користь бобів

Дослідники встановили, що чим більше квасолі жінки їдять у своєму раціоні, тим нижчим був відсоток жиру в організмі та меншою в середньому їх талія.

Дієтолог Емі Александер розповів, що найкращі продукти для схуднення це ті, які містять багато клітковини та білка, мають низький вміст калорій і низький глікемічний індекс.

Квасоля відповідає вимогам, не збільшуючи витрат, допомагаючи регулювати рівень інсуліну та забезпечує тривалий заряд енергії завдяки достатньому запасу складних вуглеводів.

Високий вміст клітковини у квасолі також може допомогти довше відчувати ситість, затримуючи спорожнення шлунка. Вживаючи одну порцію чорних бобів на день, можна отримати до третини рекомендованої добової норми клітковини: від 21 до 25 г на день для жінок і від 30 до 38 г на день для чоловіків.

Проте довгожителі в усьому світі з’їдають в середньому одну чашку квасолі на день, що забезпечує захисний ефект для їхнього здоров’я та зниження середньої маси тіла.

Лушпиння чорної квасолі містить у 40 разів більше антиоксидантів, ніж у лушпинні білої квасолі.

Щоб отримати переваги в масштабах і в загальному стані здоров’я, зробіть квасолю регулярною частиною свого здорового раціону, заснованого на цільних продуктах. Спробуйте широкий асортимент, прагнучи до чашки бобових на день.

Шкода квасолі для здоров'я

Попри такі цілющі властивості вживання квасолі має свої протипоказання. В сирому вигляді такий продукт категорично забороняється. Це пояснюється тим, що у квасолі знаходиться токсична речовина - гемаглютинін, через якого можливі виникнення блювоти, болю в животі і навіть діарея.

Не рекомендують вживати квасолю при подагрі, нефриті, гастриті з підвищеною кислотністю, виразковій хворобі шлунку або дванадцятипалої кишки, коліті, панкреатиті, холециститі.

Все тому, що такий овоч може загострити хвороби. Обмеження бобових рекомендується і для людей похилого віку, бо у них ферментативні здатності знижені. А це призводить до складності в перетравленні бобової культури.