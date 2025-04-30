Цей біль визнано найнестерпнішим: і це не пологи чи перелом

Який вид болю найсильніший

Усі люди відчувають біль на дуже різному рівні, адже в усіх різний больовий поріг, існує загальна думка, що пологи - це найсильніший вид болю, який може відчути жінка. Як виявилось, це не так.

У дослідженні було перераховано найсильніші види болю, які можуть відчувати люди, включаючи пологи, вогнепальні поранення та вивих міжхребцевого диска.

Пологи посіли друге місце, тоді як кластерні головні болі несподівано зайняли перше місце. Такий біль може виникати кілька разів на день і триває тижнями або місяцями.

Вони можуть припинитися на деякий час (тиждень, місяць чи рік), або ж між головними болями може не бути жодної перерви.

Симптоми кластерного головного болю

Основні симптоми кластерного головного болю включають:

гострий, пекучий або пронизливий біль, зазвичай з одного боку голови, навколо ока

головні болі, що виникають в один і той самий час року або в певний час доби

головні болі, які починаються та припиняються швидко, без попередження

головний біль, що тривають від 15 хвилин до трьох годин

За даними вчених, кластерні головні болі вражають приблизно одну з 1000 людей.

Оцінки інтенсивності болю

Американські дослідники дійшли висновку, що кластерні головні болі болючіші, ніж пологи, ножове поранення та панкреатит. Вони попросили 1604 осіб оцінити інтенсивність болю, який вони переживали під час нападу, порівняно з іншими болісними станами.

Учасники повинні були оцінити біль для кожного стану за шкалою від 0 до 10, причому будь-який бал вище семи класифікувався як "сильний".

Кластерні головні болі отримали середній бал болю 9,7 з 10, тоді як біль під час пологів оцінювався на 7,2.

Панкреатит - стан, при якому підшлункова залоза запалюється протягом короткого періоду часу, посів третє місце з 7 балами.

Далі були камені в нирках (6,9), жовчні камені (6,3) та вогнепальне поранення, яке отримало дивовижний рейтинг 6.

Після цього йдуть напад мігрені з 5,4 балами, фіброміалгія з 5,2 балами та перелом кістки, також з 5,2 балами.

Серцевий напад та Ішіас, які виникають, коли сідничний нерв, що проходить від попереку до ніг, подразнюється або стискається, отримали 5,0 балів болю, тоді як ножова рана - 4,9, а оперізувальний лишай - 4,6.