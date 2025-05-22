Цей 10-секундний тест покаже, чи є у вас серцева недостатність

Як зробити тест вдома

Це просте вимірювання, яке ви можете зробити самостійно всього за 10 секунд. Цікаво, що цей тест може бути кращим показником ризику серцевої недостатності, ніж популярний ІМТ.

Хоча ожиріння та високий індекс маси тіла протягом багатьох років пов’язували з серцевим ризиком, вчені виявили, що ключовим фактором може бути те, де зберігається жир, а не лише його кількість.

Доктор Амра Юїч з Лундського університету пояснює, що ІМТ не враховує розподіл жирової тканини. Тим часом вісцеральний жир (той, що накопичується навколо живота) особливо небезпечний, оскільки він оточує внутрішні органи та порушує їх функціонування.

Як оцінити ризик серцевої недостатності?

Просто виміряйте окружність талії та розділіть її на свій зріст (WHtR – співвідношення талії до висоти), що займе не більше 10 секунд. Результат повинен бути менше 0,5.

Якщо він вищий, варто проконсультуватися з лікарем - особливо якщо це супроводжується іншими факторами ризику, такими як діабет, гіпертонія або відсутність фізичної активності.

У дослідженні, представленому на конгресі Європейського товариства кардіологів, протягом 12 років спостерігали за майже 1800 людьми. Вони виявили, що люди з більш високим співвідношенням талії до зросту мали до трьох разів більше шансів на розвиток серцевої недостатності - незалежно від того, чи був у них високий ІМТ.

Які симптоми серцевої недостатності?

Серцева недостатність - це ослаблення здатності серця перекачувати кров. Згодом це може призвести до задишки, хронічної втоми, набряку та, у крайніх випадках, до смерті. Важливо, що воно часто розвивається повільно, тому раннє виявлення симптомів може мати вирішальне значення для запобігання розвитку захворювання.