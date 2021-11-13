В церквях Украины стали вакцинировать от коронавируса прихожан и паломников

В Украине в церквях заработали пункты вакцинации от коронавируса для всех желающих верующих и просто посетителей. Сначала прививки стали делать прихожанам собора в Киеве, затем и в других городах, причем в храмах разных православных конфессий.

В каких церквях стали вакцинировать украинских христиан - читайте в материале ниже.

Сперва в столице открыли центр вакцинации от COVID-19 в Патриаршем соборе Воскресения Христова (УГКЦ), который расположен по адресу улица Никольско-Слободская, 5. С 7 ноября он работает ежедневно с 10:00 до 17:00.

Прихожане могут привиться там препаратами CoronaVac и AstraZeneca. На сайте святыни говорится, что для вакцинации необходимо записаться через Helsi.

Патриарший Собор Воскресения Христова в Киеве (фото: ugcc.ua)

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко в своем Facebook тогда поблагодарил патриарха УГКЦ Святослава за инициативу и призвал другие церкви последовать примеру, а также пообещал бесперебойную поставку вакцин в новые пункты.

Вскоре похожие пункты вакцинации открыли в церквях Запорожья. Как сообщили в пресс-службе горсовета, один из них в Соборе Святой Троицы (ПЦУ) на улице Культурная, 101а, где можно привиться по воскресеньям с 9:00 до 16:00...

Собор Святой Троицы в Запорожье (фото: pcu-zp.com.ua)

...а второй - в Свято-Покровском соборе (УПЦ МП) по адресу проспект Соборній, 37, и тоже по воскресеньям с 8:00 до 13:00.

Свято-Покровский кафедральный собор в Запорожье (фото: Сергей Половко / uk.wikipedia.org)

С 10 ноября заработал также пункт вакцинации в знаменитом Марийском духовном центре "Зарваница" (УГКЦ) в Тернопольской области, месте паломничества. Там уже стали прививать всех желающих после богослужения работники мобильной бригады

"Практически все священники УГКЦ вакцинировались в начале, как лидеры мнений. Так же ПЦУ. Сейчас они способствуют тому, что предоставляют помещение в Зарванице", - цитирует издание 0352.ua начальника управления здравоохранения Ольгу Ярмоленко.

Она добавила, что график работы мобильной бригады там зависит от мероприятий на территории Марийского центра, а на выходных медики будут работать усиленно.

"Вакцинацию религия сегодня трактует как любовь к ближнему. Каждый, кто вакцинируется, проявляет любовь к ближнему", - отметила чиновник.

Марийский духовный центр "Зарваница" под Тернополем (фото: 0352.ua)

Позиция всех Церквей в Украине о вакцинации от коронавируса

Тут стоит напомнить, что еще в феврале Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций в своем заявлении о начале процесса вакцинации от COVID-19 в Украине одобрительно высказался о прививочной кампании, и обратил внимание на необходимость обеспечить в этом вопросе добровольность.

"В борьбе против коронавирусной угрозы наступил новый этап, который, по свидетельству специалистов, является наиболее эффективным - противовирусная вакцинация населения. Подходя к этому этапу, мы стараемся и здесь помочь обществу, государственной власти и местному самоуправлению одержать победу над пандемией.

Иммунизация - это проверенный более чем столетним опытом человечества путь к общественному здоровью. Также свидетельствуем нашу общую позицию, что вакцинация как медицинская процедура не имеет религиозной составляющей и не препятствует реализации свободы вероисповедания.

Запрета вакцинации в наших канонических нормах нет, поскольку этот вопрос относится к компетенции специалистов-медиков", - говорится в тексте документа.