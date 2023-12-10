Церковне свято 10 грудня: яка необережна дія сьогодні може накликати біду на вашу голову

Історія свята

Святі мученики Міна, Єрмоген та Евграф постраждали за свою віру у Христа.

Імператор Максимін, що правив на початку ІV століття, відправив святого Міна з Афін до Олександрії, щоб він придушив заворушення між християнами та язичниками. Міна вірив в Ісусу, тому став проповідувати християнство серед ідолопоклонників. Дізнавшись про це, імператор направив до Олександрії єпарха Єрмогена для суду над святим і наказав очистити місто від християн.

Єрмоген був язичником, але побачивши, як стійко зносять тортури християни, він сам увірував у Істинного Бога. Тоді розлючений імператор прибув у місто і наказав Міні та Єрмогену відрубати голови, а святого Евграфа він обезголовив власноруч.

Мощі святих викинули у море в залізному ящику, згодом їх знайшли і перенесли до Константинополя.

У народі святий мученик Міна символізував прозріння, тому головні традиції святкування пов'язані з вірою в можливість вилікувати очі та "зняти полуду з очей". Традиційно у цей день молилися про зцілення від усіх хвороб та просили Бога про духовне прозріння.

Прикмети дня

ясна погода віщує морози

якщо навколо місяця або сонця з’явилися кільця, скоро почнеться снігопад

мерехтять зорі - скоро похолодає

суха і вітряна погода - літо буде посушливим

біля будинків літають сороки - будуть люті морози

птахи зграями сидять на деревах - чекайте відлиги

Що не можна сьогодні робити

дивитися в очі жебракові, якому подаєте милостиню, бо накличете біду на свою голову

займатися важкою працею, а також рукоділлям

позичати гроші або брати у борг, та й взагалі проводити якісь фінансові операції

виходити на кригу чи плавати у водоймах

сваритися і лихословити

вживати важку їжу та спиртне

вишивати чи тримати гострі предмети

День сьогодні святкують: Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Євдокія, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Фекла, Яків.

Молитва до святого Міни

"О, святий великомученику Христовий, Міно багатостраждальний, образ побожного житія на землі вірним явив, мученицькою ж кончиною твердість віри своєї засвідчив і вінець нетління слави від руки Вінцедавця Христа взяв на небесах.

Молися з вірою за тих, хто до святого імені твого звертається, блаженний, і заступництво візьми з любов'ю за всіх, хто поважає чесну пам'ять твою. Від всілякої біди і напастей нас оберігай, та клопотанням твоїм від пасток лукавого і від злих людей захисти, щоб у дотримуванні миру та в побожності дні життя нашого ми провели, хвалячи у святих Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і твоє милостиве ім'я, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь.