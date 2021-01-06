Церемонию "Грэмми" перенесли из-за коронавируса: названа дата

63-ая церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" перенесена из-за пандемии коронавируса на март 2021 года. Такое решение приняла Академия звукозаписи США и огласила новую дату мероприятия - 14 марта.

"После обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущими церемонии и исполнителями, которые должны выступать, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года", - цитирует организаторов CNN.

Напомним, что ранее премию переносили на 31 января, но в сложившихся условиях проведение мероприятия невозможно.

Напомним, что музыкальная награда американской Академии звукозаписи существует с 1958 года. Уже известен ведущий премии - это будет шоумен The Daily Show Тревор Ноа.

"Грэмми" присуждается ежегодно в 108 категориях в 30 музыкальных жанрах за голосованием уполномоченных членов Академии звукозаписи.

Самыми престижными считаются 4 награды (The Big Four): Запись года; Альбом года; Песня года; Лучший новый артист или музыкальный коллектив.

Напомним, вручение премии "Золотой глобус" в 2021 году также перенесли из-за пандемии коронавируса.