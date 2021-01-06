ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Церемонию "Грэмми" перенесли из-за коронавируса: названа дата

Автор: Людмила Жукова

63-ая церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" перенесена из-за пандемии коронавируса на март 2021 года. Такое решение приняла Академия звукозаписи США и огласила новую дату мероприятия - 14 марта.

Самые читаемые новости

"После обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущими церемонии и исполнителями, которые должны выступать, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года", - цитирует организаторов CNN.

Напомним, что ранее премию переносили на 31 января, но в сложившихся условиях проведение мероприятия невозможно.

Напомним, что музыкальная награда американской Академии звукозаписи существует с 1958 года. Уже известен ведущий премии - это будет шоумен The Daily Show Тревор Ноа.

"Грэмми" присуждается ежегодно в 108 категориях в 30 музыкальных жанрах за голосованием уполномоченных членов Академии звукозаписи.

Самыми престижными считаются 4 награды (The Big Four): Запись года; Альбом года; Песня года; Лучший новый артист или музыкальный коллектив.

Напомним, вручение премии "Золотой глобус" в 2021 году также перенесли из-за пандемии коронавируса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины